ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام

شارك الكاتب أكرم السعدني جمهوره عبر خاصية "ستوري" على " " صورة حديثة للزعيم مع شقيقه المنتج ، لتُسجل بذلك أول ظهور للفنان الكبير بعد فترة طويلة من الغياب، حيث اعتادت أسرته مؤخرًا على عدم نشر أي صور حديثة له.ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي عبّر عن محبته واشتياقه للزعيم.وكان السعدني قد سبق ورد على الشائعات التي ترددت خلال الأشهر الماضية بشأن إصابة عادل إمام بمرض ألزهايمر، مؤكدًا أنه يلتقيه باستمرار ويتحدثان لساعات عن تاريخ الفن وذكرياتهما المشتركة.وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة: "أنا بقعد مع عادل إمام ونتكلم في تاريخ الفن، واللي بيقول عنده زهايمر، أحب أقول إنه بيكلمني وبيفتكر كل حاجة".كما أوضح السعدني أنه يطمح لتسجيل ذكريات الزعيم مع كبار الفنانين مثل الخميسي، ليظل إرثه الفني حاضرًا للأجيال المقبلة.وفي منشور سابق، كشف عن تفاصيل جلسة مطوّلة قضاها مع عادل إمام، استعادا خلالها ذكريات الطفولة والشباب في أحياء الجيزة مثل العمرانية والهرم وحارة سمكة والبحر الأعظم، وسط نوادر وذكريات جميلة جمعت الزعيم مع أفراد عائلتي السعدني وإمام.