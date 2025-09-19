ايفون تضحي بالبطارية مقابل التصميم

ويجمع الهاتف بين تصميم فائق النحافة وتقنيات متقدمة، لكنه يأتي مع بعض التنازلات، أبرزها حجم البطارية ومجموعة من الخصائص التي تميز الإصدارات الأخرى.السعة والحجمكما هو متوقع، يضم آيفون آير بطارية صغيرة نسبيًا سعتها 3,149 ، مقارنة بـ3,227 ميلي أمبير في آيفون 13، و3,692 ميلي أمبير في آيفون 17 الأساسي، و4,252 و5,088 ميلي أمبير في آيفون 17 برو وآيفون 17 برو على الترتيب.وتعوّض آبل صغر حجم البطارية باستخدام تقنيات عالية الكثافة لتحسين الكفاءة، حسب تصريحات الشركة، لكن ذلك لا يغيّر حقيقة أن الهاتف يظل محدود القدرة مقارنة بالإصدارات الأكبر.عمر البطاريةشهدت سلسلة آيفون 17 تحسنًا ملحوظًا في عمر البطارية مقارنة بأجهزة آيفون 16، إذ ارتفع عمر البطارية بمعدل يصل إلى 6 ساعات إضافية على الأقل في معظم الإصدارات.ومع ذلك، يظل آيفون آير الأقل أداءً:آيفون 17: تشغيل الفيديو حتى 30 ساعة.آيفون 17 برو: تشغيل الفيديو حتى 33 ساعة.آيفون 17 برو ماكس: تشغيل الفيديو حتى 39 ساعة.آيفون آير: تشغيل الفيديو حتى 27 ساعة.آيفون 16: تشغيل الفيديو حتى 22 ساعة.آيفون 16 برو ماكس: تشغيل الفيديو حتى 33 ساعة.وفي الاختبارات العملية، أظهر آيفون آير قدرة على الصمود لنحو 3 ساعات و11 دقيقة عند تشغيل لعبة Genshin Impact على إضاءة 600 شمعة، مقارنة بخمس ساعات لهاتف آيفون 17.أما في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل ، فقد استمر نحو 9.5 ساعة من الاستخدام الفعلي مقابل أكثر من 13 ساعة في آيفون 17.إضافة إلى ذلك، يفتقر الهاتف إلى بعض الميزات المألوفة مثل الكاميرا المزدوجة ومكبرات الصوت الاستريو، في حين يوفر Galaxy S25 Edge منافسة قوية ببطارية أكبر بنسبة 24% وسعر يبدأ من 700 دولار، مقارنة بآيفون آير بسعر يبدأ من 1000 دولار.إطالة عمر البطاريةاستجابت آبل لتحدي البطارية المحدودة بإطلاق بطارية MagSafe خارجية، تتيح تمديد فترة الاستخدام دون الحاجة للشحن المتكرر، لكنها تقلل من ميزة التصميم النحيف والوزن الخفيف.كما قدمت الشركة في iOS 26 وضع Adaptive Power Mode لإدارة الطاقة بذكاء، حيث يقلل العمليات الخلفية ويضبط أداء الجهاز لموازنة الاستجابة وعمر البطارية، رغم أن فاعليته الفعلية ستظل مرهونة بالتجربة العملية للمستخدمين.فلسفة آبلإطلاق آيفون آير يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت آبل قدمت عمر البطارية قربانًا لتحقيق أنحف تصميم في تاريخها.وسعة البطارية الصغيرة تعكس تركيز الشركة على الجمالية وسهولة الحمل، مع تقديم حلول بديلة مثل بطاريات MagSafe ووضعيات توفير الطاقة.وفلسفة آبل في الموازنة بين التصميم المبتكر والتجربة العملية قد ترضي بعض العملاء، لكنها قد تثير استياء من يضعون عمر البطارية أولوية قصوى، ليجدوا في الإصدارات الأكبر حجمًا بدائل أكثر ملاءمة.وبوضوح، النحافة والوزن الخفيف جاءا على حساب القدرة على توفير تجربة استخدام طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر؛ ما يجعل القرار الشخصي للمستخدم بين التصميم والأداء عاملًا رئيسيًا في اختيار الهاتف.