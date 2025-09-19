Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيرا" وربما "مليارديرا"

منوعات

2025-09-19 | 05:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصائح لمن يريد أن يصبح &quot;مليونيرا&quot; وربما &quot;مليارديرا&quot;
388 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يحلم من يتميز بالنشاط والطموح الكبير في أن يصبح في يوم من الأيام "مليونيرا"، وربما "مليارديرا"، لما لا؟ الفرص كثيرة، ما عليك إلا أن تكون مستعدا بشكل جيد لاقتناصها.

وقد تفتح نصائح رجال أعمال كبار في مجالات مختلفة، وخبراء بارزون في عالم المال الطريق إلى هذا الهدف وتساعد على تحقيق مثل هذا الحلم لأولئك الذين يعملون بلا كلل كي يحسنوا من أوضاعهم المالية، ويرتقوا بها إلى أعلى المراتب.
ومن بين أهم النصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيرا" أن يتغلب على الأفكار والمعتقدات السلبية مثل تلك التي تقول: "أنا لن أصبح غنيا أبدا".
ومثل هذا الموقف يقف حجرة عثرة ويمنع صاحبه من التحرك في طريق المال.
ويتوجب استبدال مثل هذه الفكرة اليائسة بأخرى معاكسة هي "أنا جدير بالثروة، ويجب أن أكون قويا ماليا".
وعليك أن تعي أن "الثروة" متاحة وممكنة. معظم أصحاب الملايين الكبار صنعوا ثرواتهم بأنفسهم من دون ميراث أو دخل ضخم.
والعمل الحقيقي للمبتدئين يبدأ من حيث يقفون.
ويفشل من أراد قطع الأشواط بقفزات سريعة.
ركّز بدلا عن ذلك على التقدم التدريجي، وتجنّب الاستعجال.
بناء ثروة، يشبه سباقا طويلا وليس بضع خطوات.
عليك أن تلتزم بالخطة الموضوعة حتى لو بدا التقدم بطيئا.
إذا رغبت في أن تصبح غنيا ميسور الحال بمرتبة "مليونير" عليك أن تثق أولا بنفسك وبقدرتك على التعلم والنجاح حتى في أوقات المحن والفشل والأخطاء. الأخطاء العملية الشخصية دروس هامة في طريق النجاح.
في هذا الطريق على من حسم أمره ووضع أمام عينيه هدفا كبيرا، أن يركز جهوده على البحث عن الحلول لا عن المشاكل، ويتوجب أن يعتبر العقبات فرصة تدفع إلى الابتكار وإثبات الذات.
عمليا، يجب وضع ميزانية شهرية والالتزام بها. تشير دراسات إلى أن 93 بالمئة من أصحاب الملايين ينظمون دخلهم بدقة وانتظام.
من ذلك أيضا، العمل الجاد للتخلص من الديون. عليك تجنب الديون ذات الفائدة المرتفعة، ومنح الأولوية لسداد الديون الحالية من أجل توفير رأس مال للاستثمار.
في هذا الشأن، يجب العمل على تخصيص نسبة محددة من الدخل لا تقل عن 15 بالمئة للاستثمار. يؤكد الخبراء أن الاستثمار طويل الأجل والمستمر، يُعد استراتيجية أساسية لبناء الثروة.
في هذا الجانب أيضا، يُنصح باستغلال الوقت وتراكم الأرباح والاستثمار في الأصول التي ترتفع قيمتها.
ويتوجب التركيز على أصول مثل العقارات أو الأسهم التي ترتفع قيمتها مع الزمن وفي نفس الوقت تجنب الأصول المعرضة للخسارة وانخفاض القيمة.
وسيكون من المستحسن كذلك تخصيص صندوق للطوارئ. يمكن فعل ذلك بالتدريج من خلال ادخار النفقات خلال فترة محددة من أجل الحصول على "وسادة أمان" تقي من الصدمات والنكسات المفاجئة.
ولكي تصبح "مليونيرا" عليك أن تنوع مصادر دخلك، وأن تستفد من المهارات التي لديك للحصول على مصادر دخل إضافية.
العديد من أصحاب الملايين جمعوا ثرواتهم من خلال الأعمال الرائدة والعمل الحر.
ويساعد على النجاح والتوفير استخدام التقنيات الحديثة، والعمل باستمرار على التخلص من الأخطاء، وتقليل الحاجة إلى عدد كبير من الموظفين.
والانتقال إلى نظام العمل عن بُعد في المجالات المناسبة، يُساعد على خفض تكلفة استئجار وخدمة وصيانة المساحات المكتبية.
ومن المهم أن يحافظ الشخص على قابليته للتكيف.
كن منفتحا على التغيير، ولا تتردد في تغيير مسارك عند الضرورة. وفي الغالب، يُراجع رواد الأعمال الناجحون استراتيجياتهم بناء على المستجدات الهامة والأفكار الجديدة.
ومن بين النصائح الذهبية أن يتجنب من يسير على طريق الثروة، الثراء السريع وان يرفض بشكل تام أساليب الاحتيال الشائعة وإغراءاتها، وأن يركز على الاستراتيجيات المجربة طويلة الأمد.
وهذا ليس كل شيء. عليك أن تنتبه. التركيز على كسب المال لمجرد المال يعني أنك تدفن أي نجاح تحققه. والاهم أيضا أن تتبرع بسخاء. نعم، التبرع بكرم يفتح فرصا غير متوقعة، كما يقول مجربون.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17

اخترنا لك
واشنطن وبكين تتفقان اليوم بشأن تيك توك
06:29 | 2025-09-19
طرق التعرف إذا كانت بياناتك متوافرة للبيع على "الويب المظلم"
05:16 | 2025-09-19
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
04:00 | 2025-09-19
مواليد الثمانينات لن يصلوا لمئة عام.. دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية
02:23 | 2025-09-19
كيف تحمي نفسك من جراثيم الحمامات العامة؟
13:15 | 2025-09-18
دراسة: الشعور بالوحدة في الطفولة يؤدي للخرف
09:43 | 2025-09-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.