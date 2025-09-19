طرق التعرف إذا كانت بياناتك متوافرة للبيع على "الويب المظلم"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541164-638938702995647559.webp
طرق التعرف إذا كانت بياناتك متوافرة للبيع على "الويب المظلم"
منوعات
2025-09-19 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
73 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أطلقت شركة "غوغل" أداة مجانية جديدة لمستخدمي "جيميل"، تتيح لهم مراقبة ظهور بياناتهم بين أروقة "الويب المظلم"، في خطوة تأتي وسط تزايد الهجمات الإلكترونية، وتسريبات البيانات على نحو مقلق.
تجارة قواعد البيانات
و"الويب المظلم"، هو مصطلح شائع يطلق على أجزاء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات العادية، وتستدعي برمجيات خاصة، وهو معروف بأنه سوق لأنشطة غير قانونية، من ضمنها تجارة قواعد بيانات مسروقة تحتوي على أسماء، وعناوين، وبطاقات ائتمان، وكلمات مرور.
ولكن إذا كان لديك حساب "
جيميل
"، فالأمر قد يكون أسهل بالنسبة لك، إذ يمكنك إنشاء ملف تعريف لمراقبة الإنترنت المظلم، بدورها، ستستخدم "غوغل" ذلك الملف لإبلاغك إذا تم العثور على معلوماتك الشخصية على الإنترنت المظلم، وستُوصيك بالإجراءات، التي يجب عليك اتخاذها.
وجعلت "غوغل" تقرير "الويب المظلم" متاحًا مجانًا لمالكي حسابات "جيميل"، منذُ تموز من العام 2024، بعدما كان يتطلّب، سابقًا، اشتراكًا مدفوعًا.
ولتقديم التقرير، تُنشئ "غوغل" ملف مراقبة يتضمن المعلومات المخزنة في حسابك، ويمكنك اختيار تضمين عناصر محددة أو الموافقة على تضمين كل شيء.
وثم تبحث الخدمة عن ظهور أي من هذه المعلومات مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم أو كلمة المرور، ضمن قواعد أو مواقع تعدّ جزءًا من "الويب المظلم".
خطوات التفعيل
وبخصوص التفعيل، فخطواته بسيطة، فإذا كان لديك حساب "جيميل"، اذهبْ إلى صفحة ملف تقرير "الويب المظلم" على الحاسوب، واضغط "بدء المراقبة"، ثم اختر البيانات المراد مراقبتها وأكد إعداد الملف.
أما بخصوص الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" أو "iOS"، فيمكن تفعيل الميزة عبر تطبيق "غوغل"، لكن يجب أن يكون الحساب بريدًا شخصيًا، فحسابات "Google Workspace" ليست مؤهلة لهذه الميزة.
وتحرص "غوغل" على مستوى أمني إضافي، فعند إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف جديد إلى ملف المراقبة ترسل رمز تحقق بحيث لا يمكن للآخرين إضافته دون إذنك، كما تتيح للمستخدم حذف أي معلومات من ملف المراقبة في أي وقت إذا رغب في ذلك.
وفي حال كشف التقرير عن تسريب، تزود الخدمة المستخدم بتوصيات ملموسة تتراوح بين تغيير كلمة المرور، وفرض تنبيه احتيال أو حتى تجميد الائتمان، بحسب خطورة التسريب وطبيعته.
ورغم أهميته، لا يغني هذا الإجراء عن ممارسات الحماية الشخصية الأساسية مثل تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، وفحص حساباتك المالية دوريًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
"تيك توك" للبيع وصفقة دولية تلوح في الأفق
05:40 | 2025-07-05
النزاهة ضبط مسؤولاً في التربية متلبساً بسرقة وبيع كتب "مناهج دراسية"
11:00 | 2025-09-17
الكشف عن الجانب المظلم في شخصية ترامب
17:34 | 2025-07-11
معلومات جهاز مكافحة الإرهاب كانت سببا في القضاء على "الخليفة الخامس" لداعش
04:35 | 2025-08-20
حسابك
للبيع
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
رونيت
جيميل
جيمي
المظ
نبيه
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
40.14%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
24.2%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
تكنولوجيا
19.1%
03:05 | 2025-09-18
تحذير خطير لمستخدمي هواتف سامسونغ.. إسرائيل تسيطر على هذا التطبيق
03:05 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
16.55%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
اخترنا لك
واشنطن وبكين تتفقان اليوم بشأن تيك توك
06:29 | 2025-09-19
نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيرا" وربما "مليارديرا"
05:02 | 2025-09-19
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
04:00 | 2025-09-19
مواليد الثمانينات لن يصلوا لمئة عام.. دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية
02:23 | 2025-09-19
كيف تحمي نفسك من جراثيم الحمامات العامة؟
13:15 | 2025-09-18
دراسة: الشعور بالوحدة في الطفولة يؤدي للخرف
09:43 | 2025-09-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.