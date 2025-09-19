Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طرق التعرف إذا كانت بياناتك متوافرة للبيع على "الويب المظلم"

منوعات

2025-09-19 | 05:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طرق التعرف إذا كانت بياناتك متوافرة للبيع على &quot;الويب المظلم&quot;
73 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
‎أطلقت شركة "غوغل" أداة مجانية جديدة لمستخدمي "جيميل"، تتيح لهم مراقبة ظهور بياناتهم بين أروقة "الويب المظلم"، في خطوة تأتي وسط تزايد الهجمات الإلكترونية، وتسريبات البيانات على نحو مقلق.

تجارة قواعد البيانات
و"الويب المظلم"، هو مصطلح شائع يطلق على أجزاء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات العادية، وتستدعي برمجيات خاصة، وهو معروف بأنه سوق لأنشطة غير قانونية، من ضمنها تجارة قواعد بيانات مسروقة تحتوي على أسماء، وعناوين، وبطاقات ائتمان، وكلمات مرور.
ولكن إذا كان لديك حساب "جيميل"، فالأمر قد يكون أسهل بالنسبة لك، إذ يمكنك إنشاء ملف تعريف لمراقبة الإنترنت المظلم، بدورها، ستستخدم "غوغل" ذلك الملف لإبلاغك إذا تم العثور على معلوماتك الشخصية على الإنترنت المظلم، وستُوصيك بالإجراءات، التي يجب عليك اتخاذها.
وجعلت "غوغل" تقرير "الويب المظلم" متاحًا مجانًا لمالكي حسابات "جيميل"، منذُ تموز من العام 2024، بعدما كان يتطلّب، سابقًا، اشتراكًا مدفوعًا.
ولتقديم التقرير، تُنشئ "غوغل" ملف مراقبة يتضمن المعلومات المخزنة في حسابك، ويمكنك اختيار تضمين عناصر محددة أو الموافقة على تضمين كل شيء.
وثم تبحث الخدمة عن ظهور أي من هذه المعلومات مثل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، اسم المستخدم أو كلمة المرور، ضمن قواعد أو مواقع تعدّ جزءًا من "الويب المظلم".
خطوات التفعيل
وبخصوص التفعيل، فخطواته بسيطة، فإذا كان لديك حساب "جيميل"، اذهبْ إلى صفحة ملف تقرير "الويب المظلم" على الحاسوب، واضغط "بدء المراقبة"، ثم اختر البيانات المراد مراقبتها وأكد إعداد الملف.
أما بخصوص الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" أو "iOS"، فيمكن تفعيل الميزة عبر تطبيق "غوغل"، لكن يجب أن يكون الحساب بريدًا شخصيًا، فحسابات "Google Workspace" ليست مؤهلة لهذه الميزة.
وتحرص "غوغل" على مستوى أمني إضافي، فعند إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف جديد إلى ملف المراقبة ترسل رمز تحقق بحيث لا يمكن للآخرين إضافته دون إذنك، كما تتيح للمستخدم حذف أي معلومات من ملف المراقبة في أي وقت إذا رغب في ذلك.
وفي حال كشف التقرير عن تسريب، تزود الخدمة المستخدم بتوصيات ملموسة تتراوح بين تغيير كلمة المرور، وفرض تنبيه احتيال أو حتى تجميد الائتمان، بحسب خطورة التسريب وطبيعته.
ورغم أهميته، لا يغني هذا الإجراء عن ممارسات الحماية الشخصية الأساسية مثل تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، وفحص حساباتك المالية دوريًا.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17

اخترنا لك
واشنطن وبكين تتفقان اليوم بشأن تيك توك
06:29 | 2025-09-19
نصائح لمن يريد أن يصبح "مليونيرا" وربما "مليارديرا"
05:02 | 2025-09-19
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
04:00 | 2025-09-19
مواليد الثمانينات لن يصلوا لمئة عام.. دراسة تكشف سقف العمر النهائي للأجيال الحالية
02:23 | 2025-09-19
كيف تحمي نفسك من جراثيم الحمامات العامة؟
13:15 | 2025-09-18
دراسة: الشعور بالوحدة في الطفولة يؤدي للخرف
09:43 | 2025-09-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.