ما علاقة اليقطين بتحسين جودة النوم؟

المغنسيوم معدن أساسي يستخدمه الجسم لعدد من الوظائف؛ من تنظيم ضغط الدم، إلى تصنيع البروتين. كما يعتقد أنه يحسِّن جودة النوم. بينما تدعم بعض الأبحاث هذه الادعاءات، إلا أنه ليس جميع الدراسات حول المغنسيوم كانت حاسمة في مجال علم النوم، خاصة للأشخاص الذين يعانون الأرق، وفقاً لموقع " ".وارتبط التربتوفان، وهو حمض أميني، منذ فترة طويلة بشعور الخمول بعد عشاء دسم أو شرب كوب من الدافئ قبل النوم. ويُعد لحم الديك الرومي ومنتجات الألبان مصادر طبيعية للتربتوفان، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت مكملات التربتوفان يمكن أن تساعد مباشرة في النوم.يحتاج جسم الإنسان إلى التربتوفان لإنتاج الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، بالإضافة إلى السيروتونين؛ وهو ناقل عصبي يعمل على تحسين الحالة المزاجية ويساعد أيضاً على النوم.تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات تربتوفان يمكن أن تساعد الناس في الحصول على نوم أسرع. لكن كما هي الحال مع المغنسيوم، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ما إذا كانت مكملات التربتوفان يمكن أن تحسِّن جميع جوانب النوم.وبغضّ النظر عن ذلك، فإن بذور اليقطين غنية بالعناصر الغذائية، فهي توفر بعض البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وقد تكون خياراً صحياً لوجبة خفيفة قبل النوم.اختر بين بذور اليقطين المملَّحة أو غير المملَّحة، وفقاً لنظامك الغذائي، وانتبه إلى الكمية التي تستهلكها منه إذا كنت تتبع حمية للتحكم في الوزن؛ لأن أونصة واحدة من بذور اليقطين تحتوي على نحو 126 سعرة حرارية و5 غرامات من الدهون.