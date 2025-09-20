Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
دولة عربية تعلن تأثرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قلة النوم ترفع ضغط الدم.. تحذير من سلوك شائع

منوعات

2025-09-20 | 13:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قلة النوم ترفع ضغط الدم.. تحذير من سلوك شائع
67 شوهد

قال موقع "فيري ويل هيلث" إنّ الحصول على أقل من ست ساعات من النوم ليلاً قد يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم، ويحدث ذلك من خلال التأثير على الساعة البيولوجية لجسمك، مما يُسبب خللاً في الهرمونات التي تُنظّم ضغط الدم ليلاً، وأضاف أنك إذا كنت تُعاني من اضطراب في النوم، فقد تحتاج إلى علاج.

وأوضح أنك إذا لم تحصل على ساعات النوم المُوصى بها - عادةً ما بين سبع وتسع ساعات ليلاً - فقد يرتفع ضغط دمك، مما يُساهم في ارتفاع ضغط الدم.
وتؤدي قلة النوم الكافي إلى خلل في الساعة الداخلية لجسمك، مما يُؤدي إلى زيادة في هرمونات التوتر التي تُسبب تضييق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
كيف يؤثر النوم على ضغط الدم؟
يُوفر النوم للجسم فترة راحة لاستعادة نشاطه واستعادة طاقته. وأثناء النوم، يقوم الجسم بعمليات متعددة للتخلص من الفضلات، وإصلاح الأنسجة، وتعزيز جهاز المناعة، وتنظيم الهرمونات الضرورية للنمو والتعافي.
ويمكن أن تُضعف قلة النوم هذه الوظائف الحيوية وغيرها، من بين هذه الوظائف انخفاض ضغط الدم الروتيني ليلاً، والذي يُساعد على تخفيف الضغط على الجهاز القلبي الوعائي، مما يسمح له بإصلاح نفسه.
مع مرور الوقت، يُمكن أن تُسهم قلة النوم في ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وهناك سببان رئيسيان لهذه الظاهرة:
اضطراب الساعة البيولوجية: يتبع ضغط دمك دورة نوم واستيقاظ مدتها 24 ساعة، تُسمى الساعة البيولوجية.
في الليل، يُطلق الجسم هرمون الميلاتونين الذي يُساعد على النوم، ويُؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية واتساعها (توسع الأوعية الدموية).
عند قلة النوم، يضعف إنتاج الميلاتونين، بالإضافة إلى تأثيرات توسع الأوعية الدموية الخافضة لضغط الدم.
اختلال التوازن الهرموني: تسبب قلة النوم اختلالاً في التوازن بين الميلاتونين وهرمون الكورتيزول الذي يُعزز اليقظة كجزء من دورة النوم والاستيقاظ.
وينشط الإفراز المفرط للكورتيزول استجابة الجسم لـ«القتال أو الهروب»، مما يُسبب تضييق الأوعية الدموية (انقباض الأوعية الدموية) وارتفاع ضغط الدم المرتبط به.
ما هي اضطرابات النوم المرتبطة بارتفاع ضغط الدم؟
يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطاً وثيقاً باضطرابات النوم التي تؤثر على ضغط الدم بطرق مختلفة، ومنها:
الأرق: تتميز هذه الحالة بصعوبات مستمرة في النوم أو البقاء نائماً، فعندما يصاحب الأرق مدة نوم أقل من ست ساعات، يمكن أن يزيد بشكل مستقل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بما يقارب أربعة أضعاف.
انقطاع النفس النومي: يسبب هذا الاضطراب الشائع انقطاعات متكررة في التنفس أثناء النوم. ويؤدي انخفاض الأكسجين الناتج عن ذلك في الدم إلى استجابة "القتال أو الهروب"، بما في ذلك إطلاق هرمون النورإبينفرين الذي يسبب انقباض الأوعية الدموية.
الخدار: يسبب هذا الاضطراب العصبي المزمن نعاساً نهارياً لا يمكن السيطرة عليه، وقد يشمل نوبات نوم مفاجئة. يعاني نحو 44 في المائة من المصابين بالنوم القهري من ارتفاع ضغط الدم، والذي يحدث عندما يُعطل النوم النهاري أنماط النوم الليلية.
متلازمة تململ الساقين: هذا الاضطراب الحركي المرتبط بالنوم، والذي يتميز برغبة لا تُقاوم في تحريك الساقين، يحدث بسبب تنشيط متقطع للجهاز العصبي الودي الذي يُنظم استجابة "القتال أو الهروب".
اضطراب نوم العمل بنظام المناوبات: يُعطل العمل بنظام المناوبات نمط شروق الشمس وغروبها الطبيعي الذي يؤثر على الإيقاع اليومي.
عندما يكون مصحوباً بقلة النوم (أقل من 6 ساعات)، يُضاعف اضطراب نوم العمل بنظام المناوبات خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بأكثر من الضعف.
تحسين عادات نومك
يُعد الحرمان من النوم خطراً قابلاً للتعديل، ويمكن معالجته بتحسين عادات النوم الصحي مثل:
الحفاظ على جدول نوم منتظم من خلال الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريباً كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
خلق بيئة نوم مثالية من خلال الحفاظ على غرفة النوم هادئة وباردة ومظلمة باستخدام سدادات الأذن، ومكيف الهواء، وستائر التعتيم، وأقنعة النوم.
تجنب التحفيز قبل النوم، بما في ذلك إطفاء الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بـ30 إلى 60 دقيقة، والابتعاد عن الكافيين والنيكوتين.
اتبع روتيناً للاسترخاء، مثل قراءة كتاب، أو الاستحمام بماء دافئ، أو القيام بتمارين تمدد خفيفة، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.
التوقف عن تناول الطعام والسوائل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Play
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
الأكثر مشاهدة
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
Play
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Play
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
لقطات
Play
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
Play
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18

اخترنا لك
لمستخدمي آيفون.. ميزة جديدة طال انتظارها من واتساب
06:04 | 2025-09-20
قصة نيسان: من القمة إلى التحدي الأكبر!
04:00 | 2025-09-20
دراسة تكشف تحذيرات خطيرة بشأن جفاف العين
02:30 | 2025-09-20
6 أطعمة لتنظيف شرايين القلب وخفض مستوى الاصابة بالسكتة الدماغية
15:05 | 2025-09-19
ما علاقة اليقطين بتحسين جودة النوم؟
12:34 | 2025-09-19
مايكروسوفت تطلق تحديثاً ثورياً لبرنامج "الرسام"
12:09 | 2025-09-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.