البيت الأبيض يكشف "مفاجأة" تخص اتفاق تيك توك

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت وفق قناة " نيوز" إن عملاق التكنولوجيا "أوراكل" سيتولى مسؤولية البيانات والأمن الخاصة بالتطبيق، مشيرة إلى أن للأمريكيين ستة من أصل سبعة مقاعد في المزمع إنشاؤه.ولم ترد "أوراكل" فورا على طلب للتعليق.وأضافت ليفيت في برنامج "ساترداي إن ": "نحن واثقون بنسبة 100% أن الاتفاق قد تم، وما تبقى هو توقيعه، وفريق الرئيس (الأمريكي ترامب) يعمل مع نظرائه الصينيين لإنجاز ذلك"، مشيرة إلى أن والرئيس الصيني ناقشا ملف في مكالمة هاتفية مطولة يوم الجمعة.وقالت ليفيت إن "الخوارزمية ستكون تحت سيطرة أمريكية أيضا"، في إشارة إلى تفاصيل إضافية حول شكل الاتفاق من وجهة نظر البيت الأبيض.وكانت إحدى القضايا المركزية في النزاع بين وبكين هي ما إذا كان التطبيق سيحتفظ بخوارزميته بعد عملية بيع محتملة من الشركة الأم الصينية "بايت دانس".يشار إلى أن الخوارزمية هي التي تحدد للمستخدمين ما يظهر لهم على التطبيق، وقد حذر مسؤولون أمريكيون من أنها قد تكون عرضة لتلاعب السلطات الصينية بطريقة يصعب اكتشافها.