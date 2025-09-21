دراسة تحذر من إنقاص الوزن الشديد: يسبب الوفاة

وبحسب شبكة " نيوز" الأميركية، فقد تابع الباحثون التابعون لمستشفى جامعة آرهوس في أكثر من 85 ألف بالغ، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة بثلاث مرات تقريباً مقارنةً بمن يعانون من زيادة بسيطة في الوزن.وتتحدى هذه النتائج الافتراضات الراسخة حول مؤشر كتلة الجسم والصحة، وتشير إلى أنه من الممكن أن يكون الشخص "سميناً ولكنه يتمتع بلياقة بدنية عالية"، وأن زيادة الوزن البسيطة قد لا تكون ضارة مثل نقص الوزن، وفقاً لما ذكره فريق الدراسة في بيان.ومع ذلك، فقد أكد الباحثون أن هذا الأمر لا ينطبق على السمنة المفرطة والتي تشكل تهديداً كبيراً على .وقالت الباحثة الرئيسية سيغريد غريبشولت من آرهوس: "يُعدّ نقص الوزن والسمنة تحديين صحيين عالميين رئيسيين".وحذرت غريبشولت من أن السمنة قد تُعطّل عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتُضعف جهاز المناعة، وتؤدي إلى أمراض مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وما يصل إلى 15 نوعاً مختلفاً من ، بينما يرتبط نقص الوزن بسوء التغذية، وضعف المناعة، ونقص العناصر الغذائية.وقدّم الباحثون نتائجهم في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة داء السكري في فيينا الأسبوع الماضي.وأوضح الدكتور أكشايا سريكانث بهاغافاثولا، عالم الأوبئة في جامعة ولاية ، والذي لم يشارك في البحث، أن النتائج تدعم أبحاثاً حديثة أخرى، لكنها تتحدى الإرشادات الطبية الحالية التي تفترض أن المخاطر الصحية ترتفع باستمرار مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.وقال بهاغافاثولا إن العلاقة بين نقص الوزن والإصابة بالأمراض الخطيرة قد تكون عكسية أيضاً، حيث يمكن أن تسبب أمراضٌ كالسرطان وقصور القلب فقداناً شديداً في الوزن، مما يجعل انخفاض الوزن يبدو أخطر مما هو عليه في الواقع.