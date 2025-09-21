دراسة تحذر من إنقاص الوزن الشديد: يسبب الوفاة

Alsumaria Tv
منوعات

2025-09-21 | 11:49
77 شوهد

توصلت دراسة جديدة إلى أن نقص الوزن الشديد قد يكون أكثر خطورة على الصحة من زيادته.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد تابع الباحثون التابعون لمستشفى جامعة آرهوس في الدنمارك أكثر من 85 ألف بالغ، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة بثلاث مرات تقريباً مقارنةً بمن يعانون من زيادة بسيطة في الوزن.
وتتحدى هذه النتائج الافتراضات الراسخة حول مؤشر كتلة الجسم والصحة، وتشير إلى أنه من الممكن أن يكون الشخص "سميناً ولكنه يتمتع بلياقة بدنية عالية"، وأن زيادة الوزن البسيطة قد لا تكون ضارة مثل نقص الوزن، وفقاً لما ذكره فريق الدراسة في بيان.
ومع ذلك، فقد أكد الباحثون أن هذا الأمر لا ينطبق على السمنة المفرطة والتي تشكل تهديداً كبيراً على الصحة.
وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة سيغريد بيرج غريبشولت من مستشفى جامعة آرهوس: "يُعدّ نقص الوزن والسمنة تحديين صحيين عالميين رئيسيين".
وحذرت غريبشولت من أن السمنة قد تُعطّل عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتُضعف جهاز المناعة، وتؤدي إلى أمراض مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وما يصل إلى 15 نوعاً مختلفاً من السرطان، بينما يرتبط نقص الوزن بسوء التغذية، وضعف المناعة، ونقص العناصر الغذائية.
وقدّم الباحثون نتائجهم في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة داء السكري في فيينا الأسبوع الماضي.
وأوضح الدكتور أكشايا سريكانث بهاغافاثولا، عالم الأوبئة في جامعة ولاية داكوتا الشمالية، والذي لم يشارك في البحث، أن النتائج تدعم أبحاثاً حديثة أخرى، لكنها تتحدى الإرشادات الطبية الحالية التي تفترض أن المخاطر الصحية ترتفع باستمرار مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
وقال بهاغافاثولا إن العلاقة بين نقص الوزن والإصابة بالأمراض الخطيرة قد تكون عكسية أيضاً، حيث يمكن أن تسبب أمراضٌ كالسرطان وقصور القلب فقداناً شديداً في الوزن، مما يجعل انخفاض الوزن يبدو أخطر مما هو عليه في الواقع.
أبرز ملامح اتفاق أمريكا والصين بشأن مستقبل "تيك توك"
14:16 | 2025-09-21
اكتشاف سر اختلاف مناعة الرجال والنساء في مقاومة الأمراض
13:18 | 2025-09-21
البيت الأبيض يكشف "مفاجأة" تخص اتفاق تيك توك
18:33 | 2025-09-20
قلة النوم ترفع ضغط الدم.. تحذير من سلوك شائع
13:13 | 2025-09-20
لمستخدمي آيفون.. ميزة جديدة طال انتظارها من واتساب
06:04 | 2025-09-20
قصة نيسان: من القمة إلى التحدي الأكبر!
04:00 | 2025-09-20

