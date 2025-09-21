أبرز ملامح اتفاق أمريكا والصين بشأن مستقبل "تيك توك"

وأكد مسؤولون في أن "الأجزاء الرئيسية من الاتفاق أنجزت بالفعل، وأهمها منح بعض السيطرة على خوارزميات التطبيق".ويركز الاتفاق على "تخزين جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين على البنية التحتية للحوسبة السحابية في ، والتي تديرها شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل".وقال مسؤول كبير في إن "الاتفاق يعني أن خوارزميات سيتسنى تأمينها وإعادة تدريبها وتشغيلها في الولايات المتحدة خارج سيطرة بايت دانس".وأضاف المسؤول أن "المستخدمين الأمريكيين سيظلون قادرين على استخدام "تيك توك" للتفاعل مع المحتوى من جميع أنحاء العالم".وذكر المسؤول أن "بايت دانس ستمتلك أقل من 20% من أسهم مشروع مشترك يتحكم في عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة".وبموجب الاتفاق، سيضمن 6 أمريكان من أصل 7 أعضاء مقاعدهم في التطبيق، وستختار شركة "بايت دانس" الصينية العضو السابع.ويحاول ترامب إبرام صفقة نهائية لمنع إغلاق المنصة الشهيرة، كاشفاً عن تقدم مع نظيره الصيني ، بشأن الاتفاق، خلال مكالمة هاتفية، مشيراً إلى أنهما سيجتمعان في غضون 6 أسابيع.