التقاط الصور أصبح أسهل.. هكذا تستخدم السماعات للتحكم بكاميرا آيفون

وتأتي هذه الخاصية بعد عدة أشهر من الإعلان عنها في مؤتمر أبل، ضمن مجموعة من التحسينات الجديدة مثل إعادة تصميم واجهة Liquid Glass وخدمة Call Screening.لتعمل الميزة، يجب أن تمتلك سماعات AirPods مزودة بشريحة H2، مثل AirPods Pro 3 أو AirPods Pro 2 أو AirPods 4.وبعد التأكد من توافق السماعات، يمكن تفعيل الميزة من إعدادات الهاتف من خلال فتح الإعدادات، والنقر على AirPods ضمن القائمة، ثم الضغط على Camera Remote وتحديد طريقة الضغط على ساق السماعة من بين الضغط مرة واحدة أو الضغط مطولًا.وبعد تفعيل الميزة، يمكن استخدام السماعات لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو بأي وضع للكاميرا، بما في ذلك الوضع البورتريه وTime-lapse.مع العلم أنه عند استخدام AirPods لالتقاط صورة في وضع ثابت، يظهر عد تنازلي من 3 ثوانٍ في أعلى يسار إطار الصورة، مع تشغيل فلاش الآيفون لتوضيح بدء الالتقاط.أما عند تسجيل الفيديو، فلا يظهر أي عد، وتعمل السماعة تمامًا كزر تسجيل على الهاتف، ويمكن الضغط مرة أخرى لإيقاف التسجيل.نصائح عمليةمن المهم الإشارة إلى أنه يجب أن تكون على الأقل سماعة واحدة متصلة بالآيفون، ويمكن وضعها في الأذن أو حملها باليد أو في الجيب أثناء لتجنب ظهورها في الصورة.كما يمكن تمديد العد التنازلي عبر إعداد المؤقت في الكاميرا إلى 5 أو 10 ثوانٍ، لكن لا يمكن تعطيل العد الافتراضي الذي يستمر ثلاث ثوانٍ.وبما أن الميزة تعمل مع جميع أوضاع الكاميرا تقريبًا، فإن هذا يمنح المستخدمين حرية أكبر لالتقاط الصور الجماعية أو الصور الشخصية عن بُعد بسهولة.