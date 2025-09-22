وقال بن دافيدسون، وهو مؤسس موقع Space Weather News، إن "تحوّلا سريعا في القطبين المغناطيسيين، قد ينجم حتى عن انفجار شمسي صغير، قادر على إثارة موجات تسونامي واضطرابات مناخية وانقراض جماعي".وأوضح أن "هذه الدورة الكونية تتكرر كل نحو 6000 عام، مع كوارث أكثر خطورة كل 12 ألف عام"، مشيرا إلى أن "المجال المغناطيسي للأرض فقد حوالي 15% من قوته منذ التاسع عشر، ما جعل الكوكب أكثر عرضة للإشعاعات الشمسية والكونية".وأضاف أن "القطبين المغناطيسيين ينجذبان نحو خليج ، فيما تظهر ظاهرة الشفق القطبي بوتيرة غير مسبوقة في مناطق منخفضة من خطوط العرض، وهو ما يعد دليلا إضافيا على ضعف الحقل المغناطيسي".ولفت إلى أن "السجلات الجيولوجية تثبت تعرض الأرض لتحولات مماثلة، مثل حدث "لاسشامب" قبل 41 ألف عام حين انخفض المجال المغناطيسي إلى 10% من قوته، و"طوفان نوح" قبل 6 آلاف عام الذي ترك بصمات مغناطيسية في أوان فخارية من وكوريا وروسيا"، محذرا "من أن تكرار سيناريو مشابه اليوم سيؤدي إلى انهيار شبكات الكهرباء والمياه والغذاء والاتصالات، كما حدث جزئيا في "حدث كارينغتون" عام 1859، عندما عطلت عاصفة شمسية أنظمة التلغراف وتسببت بحرائق في الأسلاك. وأكد أن مماثلة اليوم قد تُدخل البشرية في "عصر مظلم جديد"، حيث تتوقف سلاسل الإمداد خلال أيام، وقد ينفد الوقود من محطات البنزين بعد ثلاثة أيام فقط".وتابع ان "السبب وراء هذا الضعف يعود إلى تغيرات طبيعية في تيارات الحديد المنصهر داخل النواة الخارجية للأرض، التي تولّد المجال المغناطيسي عبر الدينامو الجيولوجي".وتؤدي هذه التغيرات إلى تحرك الأقطاب وتسارع حركتها؛ إذ يتحرك نحو بسرعة تصل إلى 37 ميلا سنويا، مقابل 6 أميال سابقا، بينما يتجه القطب الجنوبي نحو .وختم دافيدسون بتحذير: "الخطر ليس احتمالا بعيدا، بل واقع يتشكل أمام أعيننا. ما يحدث الآن يؤكد أننا لسنا على وشك مواجهة الكارثة فحسب، بل نعيش بدايتها بالفعل".