القدم تنبه الإنسان على إصابته بأمراض خطيرة

منوعات

2025-09-22 | 11:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القدم تنبه الإنسان على إصابته بأمراض خطيرة
167 شوهد

يمكن لقدميك أن تكشف الكثير عن حالتك الصحية، حيث قد تشير التغيرات التي تحدث بهما إلى إصابتك بأمراض خطيرة.

وقالت هيرا ميرزا، اختصاصية طب الأقدام في مركز «سي إل إس» الصحي في هيوستن لمجلة «التايم» الأميركية: «قد تكون قدماك أول مكان يمكنك من خلاله رؤية علامات تحذيرية لأمراض مثل داء السكري، أو أمراض الأوعية الدموية، أو حتى سرطان الجلد. فأحياناً تكون القدم نافذة على بقية صحتك».
وفيما يلي بعض التغيرات في القدم التي ينبغي عليك عدم تجاهلها:
توقف نمو الشعر على أصابع القدمين
تقول آن شاركي، أخصائية طب الأقدام في تكساس: «عندما أفحص أقدام المرضى، فإنني دائماً ما أتفقد شعر أصابع أقدامهم، فإذا توقف الشعر عن النمو، فبالتأكيد هناك مشكلة».
وتضيف: «قد يشير ذلك إلى قصور في الأوعية الدموية، أي إن أوردة الجسم لا تعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى القلب».
وشبهت شاركي الجلد بالعشب، قائلة: «يحتاج الجلد إلى الدم لينمو، والعشب يحتاج إلى الماء لينمو، وإذا لم نحصل على كمية كافية من الدم بالقدمين، فلن ينمو الشعر».
تغيرات مفاجئة في ارتفاع قوس القدم أو شكله
قوس القدم هو المنحنى الموجود أسفل القدم. تقول شاركي إنها عندما تفحص النساء أثناء الوقوف وتجده مسطحاً، مع تورم القدم نفسها فإنها تشك في إصابتهن بفشل في وتر الظنبوب الخلفي، وهو الوتر الذي يدعم قوس القدم، وهو ضروري لتوفير الثبات أثناء الحركة.
ويمكن أن يزيد انقطاع الطمث من خطر الإصابة بهذه المشكلة. وتقول شاركي: «نلاحظ علاقة بين انخفاض هرمون الإستروجين وخلل في وظيفة الأوتار. وتتحسن حالة المريضات بشكل أفضل عندما يطلبن العلاج فوراً؛ وعادةً ما يعني ذلك مزيجاً من العلاج الطبيعي، وجبيرة، أو حذاء طبي، وأجهزة تقويم العظام. ومع ذلك، أحياناً نكتشف الأمر متأخراً جداً، لأن الناس لم يدركوا ذلك، أو ظنوا أنه التواء في الكاحل، وظلوا يعانون منه لسنوات».
تورم القدم أو الساق
يُعد التورم المفاجئ في جانب واحد من القدم أو الساق حالة طارئة قد تشير إلى تجلط وريدي عميق (جلطة دموية في أسفل الساق).
ويُعتبر الأشخاص الأكثر عرضة لخطر جلطات الدم هم طريحو الفراش، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة بالسيارة، أو الطائرة.
ألم مفاجئ في إصبع القدم الكبير
إذا استيقظتَ ليلاً وأنتَ تعاني من ألم شديد في إصبع القدم الكبير، فقد يكون ذلك علامة على إصابتكَ بالنقرس، وهو ما تلاحظه الدكتورة شاركي بشكل متزايد في عيادتها.
وتقول شاركي: «العرض الواضح لهذه المشكلة هو إصبع قدم كبير أحمر وساخن ومتورم، مؤلم للغاية لا ترغب حتى في أن تلمسه ملاءة سرير».
ويحتاج المرضى إلى الستيرويدات، أو مضادات الالتهاب الفموية للسيطرة على الألم، بالإضافة إلى تغيير النظام الغذائي.
عدم القدرة على رفع قدمك
إذا كنت تستطيع دفع كاحلك للأسفل، ولكنك لا تستطيع رفعه، فقد تعاني من تدلي القدم.
ويقول الدكتور ترافيس هانسون، جراح العظام في القدم والكاحل في مستشفى هيوستن ميثوديست ويست: «غالباً ما يكون سبب تدلي القدم انضغاط عصب في أسفل الظهر، أو مشكلات في الركبة، أو الورك، أو العمود الفقري، ويتضح السبب بدقة بعد إجراء فحوصات التصوير المقطعي».
خط داكن تحت ظفر القدم
شخّصت ميرزا مؤخراً مريضاً بسرطان الجلد بعد ملاحظة وجود خط داكن تحت الظفر لديه.
وتقول ميرزا: «العلامة الدالة على ذلك هي خط عمودي داكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تغيرات لونية أخرى في الظفر أو حوله».
ويمكن علاج سرطان الجلد تحت الظفر عند اكتشافه في مرحلة مبكرة. يعتمد العل
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
Play
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
Play
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-21
Play
نشرة ٢١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-21
Play
العراق في دقيقة 21-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-21
Live Talk
Play
Live Talk
‏ رياضيات عراقيات يرفعن اسم الوطن - Live Talk - الحلقة ١٢١ | 2025
10:30 | 2025-09-21
Play
‏ رياضيات عراقيات يرفعن اسم الوطن - Live Talk - الحلقة ١٢١ | 2025
10:30 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
البيت الأبيض يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص تيك توك
13:37 | 2025-09-22
13:37 | 2025-09-22
هل تسهر على هاتفك المحمول؟.. دراسة تشخص حالتك
13:34 | 2025-09-22
4 خطوات لتفادي زيادة الوزن
11:29 | 2025-09-22
13:13 | 2025-09-22
إذا تجاوز عمرك الخمسين.. هذه الأطعمة تمنحك السعادة
12:53 | 2025-09-22
4 خطوات لتفادي زيادة الوزن
11:29 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22

