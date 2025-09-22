القدم تنبه الإنسان على إصابته بأمراض خطيرة

وقالت هيرا ، اختصاصية طب الأقدام في مركز «سي إل إس» الصحي في هيوستن لمجلة «التايم» الأميركية: «قد تكون قدماك أول مكان يمكنك من خلاله رؤية علامات تحذيرية لأمراض مثل داء السكري، أو أمراض الأوعية الدموية، أو حتى سرطان الجلد. فأحياناً تكون القدم نافذة على بقية صحتك».وفيما يلي بعض التغيرات في القدم التي ينبغي عليك عدم تجاهلها:توقف نمو الشعر على أصابع القدمينتقول آن شاركي، أخصائية طب الأقدام في : «عندما أفحص أقدام المرضى، فإنني دائماً ما أتفقد شعر أصابع أقدامهم، فإذا توقف الشعر عن النمو، فبالتأكيد هناك مشكلة».وتضيف: «قد يشير ذلك إلى قصور في الأوعية الدموية، أي إن أوردة الجسم لا تعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى القلب».وشبهت شاركي الجلد بالعشب، قائلة: «يحتاج الجلد إلى الدم لينمو، والعشب يحتاج إلى الماء لينمو، وإذا لم نحصل على كمية كافية من الدم بالقدمين، فلن ينمو الشعر».تغيرات مفاجئة في ارتفاع قوس القدم أو شكلهقوس القدم هو المنحنى الموجود أسفل القدم. تقول شاركي إنها عندما تفحص النساء أثناء الوقوف وتجده مسطحاً، مع تورم القدم نفسها فإنها تشك في إصابتهن بفشل في وتر الظنبوب الخلفي، وهو الوتر الذي يدعم قوس القدم، وهو ضروري لتوفير الثبات أثناء الحركة.ويمكن أن يزيد انقطاع الطمث من خطر الإصابة بهذه المشكلة. وتقول شاركي: «نلاحظ علاقة بين انخفاض هرمون الإستروجين وخلل في وظيفة الأوتار. وتتحسن حالة المريضات بشكل أفضل عندما يطلبن العلاج فوراً؛ وعادةً ما يعني ذلك مزيجاً من العلاج الطبيعي، وجبيرة، أو حذاء طبي، وأجهزة تقويم العظام. ومع ذلك، أحياناً نكتشف الأمر متأخراً جداً، لأن الناس لم يدركوا ذلك، أو ظنوا أنه التواء في الكاحل، وظلوا يعانون منه لسنوات».تورم القدم أو الساقيُعد التورم المفاجئ في جانب واحد من القدم أو الساق حالة طارئة قد تشير إلى تجلط وريدي عميق (جلطة دموية في أسفل الساق).ويُعتبر الأشخاص الأكثر عرضة لخطر جلطات الدم هم طريحو الفراش، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة بالسيارة، أو الطائرة.ألم مفاجئ في إصبع القدم الكبيرإذا استيقظتَ ليلاً وأنتَ تعاني من ألم شديد في إصبع القدم الكبير، فقد يكون ذلك علامة على إصابتكَ بالنقرس، وهو ما تلاحظه شاركي بشكل متزايد في عيادتها.وتقول شاركي: «العرض الواضح لهذه المشكلة هو إصبع قدم كبير أحمر وساخن ومتورم، مؤلم للغاية لا ترغب حتى في أن تلمسه ملاءة سرير».ويحتاج المرضى إلى الستيرويدات، أو مضادات الالتهاب الفموية للسيطرة على الألم، بالإضافة إلى تغيير النظام الغذائي.عدم القدرة على رفع قدمكإذا كنت تستطيع دفع كاحلك للأسفل، ولكنك لا تستطيع رفعه، فقد تعاني من تدلي القدم.ويقول الدكتور هانسون، جراح العظام في القدم والكاحل في : «غالباً ما يكون سبب تدلي القدم انضغاط عصب في أسفل الظهر، أو مشكلات في الركبة، أو الورك، أو العمود الفقري، ويتضح السبب بدقة بعد إجراء فحوصات التصوير المقطعي».خط داكن تحت ظفر القدمشخّصت ميرزا مؤخراً مريضاً بسرطان الجلد بعد ملاحظة وجود خط داكن تحت الظفر لديه.وتقول ميرزا: «العلامة الدالة على ذلك هي خط عمودي داكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تغيرات لونية أخرى في الظفر أو حوله».ويمكن علاج سرطان الجلد تحت الظفر عند اكتشافه في مرحلة مبكرة. يعتمد العل