تتعلق بالصور.. تعرف على ميزة "Spatial Scenes" في ايفون

وتتيح الميزة تحويل أي صورة عادية إلى مشهد ديناميكي ثلاثي الأبعاد يتفاعل مع حركة الهاتف، بحيث لم تعد الصور ثابتة، بل تتحرك وتتمايل بخفة عند إمالة الجهاز، ما يمنحها عمقًا بصريًا غير مألوف. والأجمل أن الخاصية لا تتطلب أحدث أجهزة آيفون، بل تعمل بدءًا من 12 يعمل بنظامiOS 26.حياة إضافيةتعتمد الميزة الجديدة على لفصل العناصر الرئيسية في الصورة عن الخلفية، ثم تضيف تأثير المنظور البصري الذي يمنح الانطباع بالحركة والعمق.وبذلك تتحول صورك المألوفة إلى لقطات تفاعلية تُضفي عليها حياة إضافية.وكانت أبل قد عرضت هذه التقنية في مؤتمرها الأخير، واعتبرها البعض حيلة بصرية عابرة، إلا أن التجربة العملية أثبتت أنها ممتعة وملفتة، خصوصًا عند اختيار الصور المناسبة.تفعيل الميزةلاستخدام ميزة Spatial Scenes، افتح تطبيق الصور واختر أي لقطة من مكتبة الصور وابحث عن زر صغير على شكل سداسي في أعلى يمين الشاشة واضغط عليه، وبمجرد التفعيل، ستلاحظ أن الصورة تتحول تلقائيًا إلى مشهد ثلاثي الأبعاد. وبعدها، ما عليك سوى إمالة هاتفك ببطء ومشاهدة الصورة وهي تتفاعل مع حركتك.يذكر أن الميزة لا تعمل بنفس الكفاءة مع جميع الصور، وأفضل النتائج تظهر مع الصور التي تحتوي على موضوع واضح في المقدمة مثل شخص، حيوان أليف، أو مبنى، بينما اللقطات الباهتة أو المناظر الطبيعية الواسعة قد لا تحقق نفس النتيجة.تجربة بصرية جديدةورغم أن ميزة Spatial Scenes قد تبدو للبعض مجرد إضافة جمالية، إلا أنها تمثل خطوة نحو جعل تجربة التصوير أكثر تفاعلية وحيوية، فهي تحول صورك القديمة المخزنة في الجهاز إلى محتوى يبدو جديدًا، دون الحاجة إلى أو مستشعرات متطورة.فإذا كنت من محبي التصوير، قد تجد نفسك تعيد استكشاف مكتبة صورك بالكامل بحثًا عن اللقطات التي ستبدو مفعمة بالحياة بشكل أكبر مع هذا التأثير ثلاثي الأبعاد الجديد.