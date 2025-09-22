Alsumaria Tv
تتعلق بالصور.. تعرف على ميزة "Spatial Scenes" في ايفون

منوعات

2025-09-22 | 13:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تتعلق بالصور.. تعرف على ميزة &quot;Spatial Scenes&quot; في ايفون
33 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
مع كل تحديث جديد لنظام iOS، تسعى أبل لإضافة لمسات مبتكرة تجعل تجربة استخدام آيفون أكثر متعة وتفاعلية، وفي تحديث iOS 26 الأخير، قدمت أبل ميزة جديدة تحول أي لقطة عادية في معرض الصور إلى مشهد ثلاثي الأبعاد نابض بالحركة يتجاوب مع إمالة الهاتف.

وتتيح الميزة تحويل أي صورة عادية إلى مشهد ديناميكي ثلاثي الأبعاد يتفاعل مع حركة الهاتف، بحيث لم تعد الصور ثابتة، بل تتحرك وتتمايل بخفة عند إمالة الجهاز، ما يمنحها عمقًا بصريًا غير مألوف. والأجمل أن الخاصية لا تتطلب أحدث أجهزة آيفون، بل تعمل بدءًا من iphone 12 يعمل بنظامiOS 26.
حياة إضافية
تعتمد الميزة الجديدة على الذكاء الاصطناعي لفصل العناصر الرئيسية في الصورة عن الخلفية، ثم تضيف تأثير المنظور البصري الذي يمنح الانطباع بالحركة والعمق.
وبذلك تتحول صورك المألوفة إلى لقطات تفاعلية تُضفي عليها حياة إضافية.
وكانت أبل قد عرضت هذه التقنية في مؤتمرها الأخير، واعتبرها البعض حيلة بصرية عابرة، إلا أن التجربة العملية أثبتت أنها ممتعة وملفتة، خصوصًا عند اختيار الصور المناسبة.
تفعيل الميزة
لاستخدام ميزة Spatial Scenes، افتح تطبيق الصور واختر أي لقطة من مكتبة الصور وابحث عن زر صغير على شكل سداسي في أعلى يمين الشاشة واضغط عليه، وبمجرد التفعيل، ستلاحظ أن الصورة تتحول تلقائيًا إلى مشهد ثلاثي الأبعاد. وبعدها، ما عليك سوى إمالة هاتفك ببطء ومشاهدة الصورة وهي تتفاعل مع حركتك.
يذكر أن الميزة لا تعمل بنفس الكفاءة مع جميع الصور، وأفضل النتائج تظهر مع الصور التي تحتوي على موضوع واضح في المقدمة مثل شخص، حيوان أليف، أو مبنى، بينما اللقطات الباهتة أو المناظر الطبيعية الواسعة قد لا تحقق نفس النتيجة.
تجربة بصرية جديدة
ورغم أن ميزة Spatial Scenes قد تبدو للبعض مجرد إضافة جمالية، إلا أنها تمثل خطوة نحو جعل تجربة التصوير أكثر تفاعلية وحيوية، فهي تحول صورك القديمة المخزنة في الجهاز إلى محتوى يبدو جديدًا، دون الحاجة إلى كاميرات أو مستشعرات متطورة.
فإذا كنت من محبي التصوير، قد تجد نفسك تعيد استكشاف مكتبة صورك بالكامل بحثًا عن اللقطات التي ستبدو مفعمة بالحياة بشكل أكبر مع هذا التأثير ثلاثي الأبعاد الجديد.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
