البيت الأبيض يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص تيك توك

وأشار اليوم الاثنين إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء اتحاد جديد يضم أغلبية من المستثمرين الأمريكيين، فضلا عن نقل السيطرة على الخوارزمية إلى شركة أوراكل، التي ستضمن تشغيل التطبيق في .

وكتب مارتن على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "هذه الاتفاقية ستحمي المستخدمين الأمريكيين وتضمن تشغيل تطبيق بشكل موثوق في الولايات المتحدة".



ويوم الجمعة الماضي، قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني ، إن الولايات المتحدة تأمل في تعزيز التعاون التجاري مع وستدعم المشاورات الثنائية لحل قضية تيك توك بشكل صحيح.



من جانبه أفاد الرئيس الصيني بأن موقف بلاده بشأن قضية تيك توك واضح، وأن تحترم رغبات الشركات وهي سعيدة لأنها تتفاوض وفق قواعد السوق.



وتيك توك هو تطبيق لإنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، مملوك لشركة بايت دانس الصينية أُطلق عام 2018، وأصبح رائدا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين، ويكتسب شعبية متزايدة عالميا.