صدمة غير متوقعة لمشتري آيفون 17

وأفادت الوكالة بأن الأجهزة المخصصة للعرض في متاجر آبل أظهرت خدوشًا وعلامات واضحة بعد ساعات قليلة من الاستخدام، خصوصًا آيفون 17 برو باللون الأزرق العميق (Deep Blue) وآيفون آير باللون الأسود (Space Black).وأظهرت شكاوى على صورًا توضح تأثر الزجاج الخلفي عند استخدام شاحن "MagSafe" ، إلى جانب وجود تقشير طفيف عند حواف الكاميرا الخلفية.كما أجرى صانع المحتوى التقني زاك عبر قناة "JerryRigEverything" اختبار خدش باستخدام شفرات ومفاتيح وعملات معدنية.وأظهرت النتائج أن "حواف بروز الكاميرا تمثل نقطة ضعف واضحة، إذ لا يلتصق الطلاء المؤكسد جيدًا عند الزوايا.ومع ذلك، يمكن مسح الخدوش السطحية على الكاميرا والواجهة الخلفية بسهولة دون ترك أثر دائم.ويرجع خبراء هذا الضعف إلى قرار آبل العودة لاستخدام الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم المستخدم في آيفون 16 برو، إذ يُعرف الألمنيوم بكونه أكثر عرضة للخدوش.وأكد الخبراء أن المشكلة تجميلية بحتة ولا تؤثر على أداء الهاتف أو صلابته، خاصةً مع استخدام أغلفة واقية تقلل ظهور هذه العيوب.