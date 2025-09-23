أطعمة ومشروبات تضعف الأداء الجنسي لدى الرجال

وتشير الطبيبة إلى أن "الكحول يسبب انقباض الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم في الجسم وقد يؤدي إلى ضعف جنسي".وتوصي بالحد من أو استبعاد الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، وكذلك الإفراط في تناول السكر والملح، لأنها تساهم في تشنجات الأوعية الدموية ونقص مضادات الأكسدة.وتشير إلى أن "الأطعمة الغنية بالكافيين، ومنتجات الدقيق، والحلويات، والسمن النباتي قد تسبب خللا في مستوى الدهون، ونقصا في الأرغينين (حمض أميني) ومضادات الأكسدة، وتخفض مستوى هرمون التستوستيرون، كما تؤثر على الإيقاعات الحيوية للجسم".كما تحذر الطبيبة من تناول المشروبات التي تحتوي على منبهات، مثل نباتات الجينسنغ، واليوثيروكوكس (Eleutherococcus)، والشزندرة الصينية، التي لها آثار سلبية على الدورة الدموية. فالأطعمة التي تسبب تشنجات وعائية تعيق تدفق الدم إلى القضيب، وقد تؤدي إلى ضعف جنسي.وتنصح بتوخي الحذر من اللحوم المقلية والأطعمة المسببة للسمنة، خاصة شرائح اللحم الدهنية، التي قد تساهم في تصلب الشرايين.كما أن الإفراط في تناول شاي الأعشاب قد يضعف الدورة الدموية، ويرفع ضغط الدم، ويسبب الجفاف.