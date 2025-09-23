خطوة تاريخية نحو علاج التوحد: اعتماد "ليوكوفورين" يُقلل النوبات ويُعزز المهارات الاجتماعية!

وقد أظهرت التجارب السريرية أنّ دواء "ليوكوفورين" يُعزّز قدرات الأطفال على التواصل اللفظي والاجتماعي، ويُحسّن المهارات اللغوية بشكل ملحوظ، إذا أظهر تحسنًّا لدى 2/3 من الأطفال الذين تناولوه. كما يُقلّل من النوبات المتكرّرة والصعوبات الحركية، ويُعزّز التركيز، ممّا يشجع الأطفال المصابين على التفاعل أكثر مع محيطهم بعد استخدامه.يعتمد الدواء في آليته على دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، خاصة خلال فترة الحمل، للحدّ من مخاطر العيوب الخلقية الخطيرة في الدماغ أو العمود الفقري لدى الجنين.ومع ذلك، يُقتصر استخدام "ليوكوفورين" حاليًا على الحالات المرتبطة بنقص الفولات في الدماغ، وليس لكل أشكال التوحد. هذا الإعلان يفتح آفاقًا واعدة لتطوير علاجات شاملة في المستقبل القريب، مما يبعث الأمل في المستقبل القريب لإنتاج علاجات لجميع أنواع التوحد.