من الحب ما قتل... كذبة قاصر تودي بحياة "حبيبها" وتحوّل شقيقها إلى مجرم!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية وسط أوسلو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541749-638943000667867958.jpg
من الحب ما قتل... كذبة قاصر تودي بحياة "حبيبها" وتحوّل شقيقها إلى مجرم!
منوعات
2025-09-24 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
455 شوهد
اهتزّت منطقة
الدامور
في
لبنان
(تبعد حوالي 21 كيلومتراَ جنوب بيروت) يوم الخميس في 28 آب، على وقع جريمة قتل مروّعة ذهب ضحيتها الشاب خليل طانيوس بو مراد، بعدما أطلق النار عليه مصطفى تسابحجي، نجل المدعو صبحي تسابحجي، ليتبين بعد أسابيع قليلة أن الضحية والقاتل ووالده وقعوا جميعهم ضحية كذبة فتاة قاصر!
قضية شغلت الرأي العام اللبناني بأفظع جريمة نفذها القاتل حيث رمى الضحية بعشرات الرصاصات من مسدس، بعد تدبير كمين مع إثنين آخرين، للشاب البالغ ستّة وثلاثين عاماً، فأودى بحياته.
بعد الجريمة البشعة بساعات، نشر والد المجرم فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعترف فيه بأن ابنه مصطفى هو من نفّذ الجريمة، مبرّراً الفعل بأن الضحية اغتصب ابنته
زينب
(17 عاماً)، وفق روايته. وادّعى أنّ بو مراد خطف ابنته تحت تهديد السلاح، وأعطاها مادة مخدّرة، قبل أن يعتدي عليها في منزله في
الدامور
بعدما كبّلها بالأصفاد.
فاتخذت الجريمة طابعاً ثأرياَ وتراجيدياً تحت عنوان "جريمة شرف"، تلطت خلفه زينب القاصر لتنتقم من خليل، ولم تعرف خطورة أبعاده! حيث أثار خبر خطوبة خليل من فتاة أخرى غضب زينب، ما دفعها لتنتقم منه بهذه الطريقة.
تفاصيل الجريمة
وبعد تكشف المعطيات عن الجريمة، أثبتت أن 3 أشخاص هم الذين ارتكبوها، وذلك بعدما دخلوا إلى المنطقة عبر دراجتين ناريتين وسيارة بيضاء اللون من نوع “شيفروليه آفيو”.
فشعر أبو مراد أنّ هناك سيارة ما تلاحقه فأبلغ أحد الأشخاص في المنطقة بذلك، مشيرة إلى أنَّ المسلحين صرخوا بسيدة كانت في مكانٍ قريب من الاستهداف، فطلبوا منها الابتعاد قبل أن يقتربوا من السيارة ويمطروها بالرصاص الكثيف.
بيان العائلة
وصدر بيان عن عائلة
المغدور
خليل حيث أكدت فيه للرأي العام أنّ "ما يُتداول من إشاعات وأخبار ملفّقة، ولا سيما الفيديو الصادر عن "والد" الجناة، هو ادعاءات باطلة وكاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، هدفها الوحيد محاولة تشويه صورة الضحية والتذرّع لتبرير جريمة القتل العمد".
وأضاف البيان: "إنّ هذه التصريحات تشكّل استباقًا للتحقيقات القضائية وتضليلاً متعمّداً للرأي العام، فيما نحن نضع كامل ثقتنا بالاجهزة الأمنية المعنية والقضاء اللبناني ليقول كلمته الفصل بعيدًا عن الضغوط والحملات الإعلامية المغرضة".
اعترافات زينب
ومع مرور نحو ثلاثة أسابيع على الجريمة، تكشّفت معطيات صادمة قلبت المشهد رأساً على عقب. فقد عَلِمَ موقع "ليبانون ديبايت" أنّ كل ما ادّعاه تسابحجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق الضحية لم يكن سوى افتراءات، حتى أنّه نفسه وقع ضحية كذبة ابنته زينب.
إذ كشفت المعلومات أنّ زينب اعترفت خلال التحقيقات بأنّ بو مراد لم يُقدِم على اغتصابها، وأنها اختلقت هذه الرواية بدافع عاطفي، كونها كانت مغرمة به وتريد الزواج منه. غير أنّ بو مراد لم يبادلها الشعور وحاول مراراً الابتعاد عنها، ما دفعها، في لحظة انفعال، إلى اتهامه زوراً بالاعتداء عليها.
في يوم حصول الجريمة، وبهدف الضغط على بو مراد للزواج منها، أخبرت زينب والدها بادعاء الاغتصاب. لم يتردّد الوالد وشقيقها في التوجّه على الفور لمواجهته، وهناك تطوّرت الأمور بسرعة إلى إقدام مصطفى على إطلاق النار الذي أردى بو مراد قتيلاً.
القضية، التي بدأت برواية دفاع عن "الشرف"، تحوّلت اليوم إلى مأساة مضاعفة مع انكشاف الحقيقة. مأساة أولى تمثّلت بخسارة عائلة بو مراد لابنها الشاب ظلماً، ومأساة ثانية حلّت بعائلة تسابحجي بعدما أضحى الابن قاتلاً خلف القضبان، نتيجة كذبة نسجتها ابنة مراهقة لم تدرك حجم خطورتها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
"ابن العمة" يعترف: القبض على مغتصب قاصر بعد ارتكابه الفعل 3 مرات في بغداد
07:32 | 2025-08-25
غارة إسرائيلية تودي بحياة شخص جنوب لبنان
09:02 | 2025-07-11
"الأونروا" تعلق على تقرير الأمم المتحدة حول مجاعة غزة: نقطة تحول
15:01 | 2025-08-22
نجمة أسترالية تقطع رأس حبيبها.. ما القصة؟
09:45 | 2025-06-29
أمن
منوعات
السومرية
لبنان
الدامور
جريمة
جريمة شرف
خليل بو مراد
زينب تسابحجي
المغدور
رواية
بيروت
أودى
بيرو
ناني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
34.79%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
29.11%
06:07 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
06:07 | 2025-09-23
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
منوعات
20.74%
10:17 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22
جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية
دوليات
15.37%
09:18 | 2025-09-22
جرحى بانفجار في سوق مدينة أنطاليا التركية
09:18 | 2025-09-22
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
اخترنا لك
وفاة الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي بعد مسيرة ذهبية
07:08 | 2025-09-24
دراسة تحدد أطعمة لتخفيف آلام المفاصل
02:25 | 2025-09-24
خطوة تاريخية نحو علاج التوحد: اعتماد "ليوكوفورين" يُقلل النوبات ويُعزز المهارات الاجتماعية!
07:57 | 2025-09-23
أطعمة ومشروبات تضعف الأداء الجنسي لدى الرجال
07:31 | 2025-09-23
لهذا السبب.. القبض على عصام الحضري
06:42 | 2025-09-23
إليكم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الطالب في دراسته مع العودة الى المدارس
06:10 | 2025-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.