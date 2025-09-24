من الحب ما قتل... كذبة قاصر تودي بحياة "حبيبها" وتحوّل شقيقها إلى مجرم!

قضية شغلت الرأي العام اللبناني بأفظع جريمة نفذها القاتل حيث رمى الضحية بعشرات الرصاصات من مسدس، بعد تدبير كمين مع إثنين آخرين، للشاب البالغ ستّة وثلاثين عاماً، فأودى بحياته.بعد الجريمة البشعة بساعات، نشر والد المجرم فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعترف فيه بأن ابنه مصطفى هو من نفّذ الجريمة، مبرّراً الفعل بأن الضحية اغتصب ابنته (17 عاماً)، وفق روايته. وادّعى أنّ بو مراد خطف ابنته تحت تهديد السلاح، وأعطاها مادة مخدّرة، قبل أن يعتدي عليها في منزله في بعدما كبّلها بالأصفاد.فاتخذت الجريمة طابعاً ثأرياَ وتراجيدياً تحت عنوان "جريمة شرف"، تلطت خلفه زينب القاصر لتنتقم من خليل، ولم تعرف خطورة أبعاده! حيث أثار خبر خطوبة خليل من فتاة أخرى غضب زينب، ما دفعها لتنتقم منه بهذه الطريقة.وبعد تكشف المعطيات عن الجريمة، أثبتت أن 3 أشخاص هم الذين ارتكبوها، وذلك بعدما دخلوا إلى المنطقة عبر دراجتين ناريتين وسيارة بيضاء اللون من نوع “شيفروليه آفيو”.فشعر أبو مراد أنّ هناك سيارة ما تلاحقه فأبلغ أحد الأشخاص في المنطقة بذلك، مشيرة إلى أنَّ المسلحين صرخوا بسيدة كانت في مكانٍ قريب من الاستهداف، فطلبوا منها الابتعاد قبل أن يقتربوا من السيارة ويمطروها بالرصاص الكثيف.وصدر بيان عن عائلة خليل حيث أكدت فيه للرأي العام أنّ "ما يُتداول من إشاعات وأخبار ملفّقة، ولا سيما الفيديو الصادر عن "والد" الجناة، هو ادعاءات باطلة وكاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، هدفها الوحيد محاولة تشويه صورة الضحية والتذرّع لتبرير جريمة القتل العمد".وأضاف البيان: "إنّ هذه التصريحات تشكّل استباقًا للتحقيقات القضائية وتضليلاً متعمّداً للرأي العام، فيما نحن نضع كامل ثقتنا بالاجهزة الأمنية المعنية والقضاء اللبناني ليقول كلمته الفصل بعيدًا عن الضغوط والحملات الإعلامية المغرضة".ومع مرور نحو ثلاثة أسابيع على الجريمة، تكشّفت معطيات صادمة قلبت المشهد رأساً على عقب. فقد عَلِمَ موقع "ليبانون ديبايت" أنّ كل ما ادّعاه تسابحجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق الضحية لم يكن سوى افتراءات، حتى أنّه نفسه وقع ضحية كذبة ابنته زينب.إذ كشفت المعلومات أنّ زينب اعترفت خلال التحقيقات بأنّ بو مراد لم يُقدِم على اغتصابها، وأنها اختلقت هذه الرواية بدافع عاطفي، كونها كانت مغرمة به وتريد الزواج منه. غير أنّ بو مراد لم يبادلها الشعور وحاول مراراً الابتعاد عنها، ما دفعها، في لحظة انفعال، إلى اتهامه زوراً بالاعتداء عليها.