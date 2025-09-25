الصفحة الرئيسية
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق
منوعات
2025-09-25 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول بضع أكواب من الشاي يومياً قد يسهم في خفض ضغط الدم، ما يقلل من مخاطر المضاعفات الخطيرة التي تهدد صحة القلب والدماغ.
ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعاً حول العالم، وغالباً ما يتطور بصمت من دون أعراض واضحة، لكنه يشكل ضغطاً إضافياً على القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدي إهماله إلى مشكلات صحية مهددة للحياة، وفق موقع ميرور.
أكدت الدراسة أن النظام الغذائي يلعب دوراً حاسماً في التحكم بمستويات الضغط. فالملح الزائد يساهم في احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، في حين يمكن لعادات بسيطة مثل إدخال الشاي في الروتين اليومي أن تُحدث فرقاً ملموساً.
نشرت الدراسة في مجلة Advances in Nutrition، وحلّلت بيانات 157 تجربة و15 بحثاً حول تأثير مركبات الفلافان-3-أول. وأظهرت النتائج أن استهلاك 400 إلى 600 ملليغرام يومياً من هذه المركبات مرتبط بتحسن ضغط الدم، ومستويات
الكوليسترول
، وتنظيم سكر الدم. وبما أن كوب الشاي يحتوي نحو 160 ملليغراماً من هذه المركبات، فإن ثلاثة أكواب يومياً تكفي لتحقيق الفائدة الصحية المرجوة.
كما تتوافر مركبات الفلافان-3-أول في التفاح والتوت والكاكاو، لكن الباحثين شددوا على أن التوصية تقتصر على المصادر الطبيعية، وليست دعوة لتناول المكملات الغذائية.
رحّب خبراء الهيئة الاستشارية للشاي بالنتائج، حيث قالت خبيرة التغذية
الدكتورة
كاري روكستون إن هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يُوصى فيها بمغذٍ غير أساسي بهدف تحسين
الصحة
العامة، موضحة أن الفائدة يمكن تحقيقها ببساطة عبر بضع أكواب من الشاي يومياً.
من جهته، أكد الدكتور تيم بوند أن الفلافونويدات الموجودة في الشاي تحسن وظائف الأوعية الدموية وتدعم صحة القلب.
مع تزايد التحذيرات من ارتفاع عدد المصابين بالخرف خلال السنوات المقبلة، شدّد خبراء الصحة في
بريطانيا
على أهمية الانتباه إلى العلامات المبكرة التي قد تمر دون ملاحظة، رغم كونها مؤشراً على تراجع الوظائف العقلية.
ورغم ذلك، شددت هيئة
الخدمات الصحية الوطنية
البريطانية على أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم تعتمد على أسلوب حياة متكامل يشمل التغذية السليمة، ممارسة النشاط البدني، فقدان الوزن الزائد، والابتعاد عن التدخين والإفراط في الكحول والكافيين، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي مخاوف تتعلق بضغط الدم.
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
العثور على أشلاء 3 عناصر من "داعش" في وادي الشاي
12:53 | 2025-08-17
الأمم المتحدة بشأن غزة: الهدن الإنسانية غير كافية
16:44 | 2025-07-31
العمليات المشتركة: تدمير وكر مهم للإرهابيين وقتل من بداخله في وادي الشاي
10:53 | 2025-09-16
الطيران الحربي العراقي يدمر مضافة لإرهابيين في وادي الشاي بصلاح الدين
01:33 | 2025-08-23
صحة
شاي
السومرية
الخدمات الصحية الوطنية
الكوليسترول
الاستشاري
الدكتورة
بريطانيا
المرج
الصحة
الملح
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
36.15%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
30.07%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.79%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.99%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
اخترنا لك
النساء أم الرجال.. من يستخدم شات جي بي تي أكثر؟
04:11 | 2025-09-25
هل يؤثر الكافيين على أدمغة الأطفال؟
02:47 | 2025-09-25
التشخيص الذاتي يحول "دكتور غوغل" إلى عبء صحي خطير والقلق يتضاعف
10:16 | 2025-09-24
من الحب ما قتل... كذبة قاصر تودي بحياة "حبيبها" وتحوّل شقيقها إلى مجرم!
04:30 | 2025-09-24
دراسة تحدد أطعمة لتخفيف آلام المفاصل
02:25 | 2025-09-24
خطوة تاريخية نحو علاج التوحد: اعتماد "ليوكوفورين" يُقلل النوبات ويُعزز المهارات الاجتماعية!
07:57 | 2025-09-23
