احذر.. 3 أجهزة لا توصلها بمقابس الكهرباء الذكية

ورغم فوائدها الكبيرة، يحذّر خبراء من توصيل 3 أنواع من الأجهزة بمقابس الكهرباء الذكية، بسبب احتمال تعرضها للتلف أو التسبب في حوادث حرائق، الأمر الذي قد يشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة.الأجهزة المولدة للحرارةوتعد الأجهزة، مثل: المدافئ الكهربائية، والمكاوي، والغلايات، من أكثر الأجهزة خطورة عند توصيلها بمقبس ذكي.والسبب أن المقابس الذكية غالبًا ما تكون مصممة لتحمل تيار كهربائي يتراوح بين 10 إلى 15 فقط، بينما تتجاوز هذه الأجهزة ذلك بسهولة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المقبس، أو تعطله، أو حتى نشوب حريق.الأجهزة الكبيرة والثقيلةويحذّر المختصون من توصيل الأجهزة المنزلية الثقيلة، مثل: الثلاجات، والغسالات، والنشافات، وسخانات المياه، بمقابس ذكية.ولا سيما أن أي جهاز يعتمد على محرك كهربائي أو يستهلك طاقة عالية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة المقبس، أو تلف الجهاز نفسه، نتيجة لحدوث إيقاف غير متوقع أو حمل كهربائي زائد.أجهزة التيار المستمرتشمل هذه الفئة أنظمة الأمن، ومعدات الرعاية الصحية، وأبواب المرآب الكهربائية، حيثُ تحتاج هذه الأجهزة إلى تدفق مستمر للكهرباء، وأي انقطاع حتى لو كان لحظيًا، قد يسبب خللًا في وظائفها أو يعرض المستخدمين للخطر.وينصح الخبراء دومًا بقراءة تعليمات الجهاز والمقبس قبل التوصيل، وعدم المخاطرة باستخدامها مع أجهزة مرتفعة الاستهلاك أو حساسة بطبيعتها.