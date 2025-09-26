4 أمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد

ويمكن أن يشير الشعور الدائم بالبرودة إلى وجود مشاكل صحية خفية، ما يتطلب الانتباه إليها، وهو ما قد يكون أول خطوة نحو اكتشاف مبكر لحالة تحتاج إلى عناية طبية.1. مرض رينود: عندما تفقد الإحساس بأطرافكيصف الكثيرون برودة الطقس بقولهم "لا أشعر بأصابع قدمي"، أما بالنسبة لمصابي مرض رينود فهذا واقع يومي.وتشرح الصيدلانية نيام أن هذه الحالة تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في الأصابع، ما يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى شحوب أو ازرقاق الجلد مع خدر وألم. وتظهر الأعراض عند التعرض للبرد أو التوتر، وقد تستمر لدقائق أو ساعات.وينصح الخبراء الصحيون بالتدفئة الجيدة والحفاظ على دفء المنزل وممارسة الرياضة للتخفيف من هذه الأعراض.2. فقر الدم: عندما يعجز الجسم عن نقل الأكسجينقد تكون برودة اليدين والقدمين دليلا على فقر الدم، حيث يفتقر الجسم لخلايا دم حمراء كافية لنقل الأكسجين.وتقول نيام: "إضافة للشعور بالبرد، قد يعاني المريض من التعب، الدوخة، شحوب البشرة وضيق التنفس". وإذا كان السبب هو نقص الحديد، فقد يوصي الطبيب بمكملات الحديد مع زيادة تناول الأطعمة الغنية بهذا ، كالخضروات الورقية واللحوم والبقوليات.3. السكري من النوع الثاني: تلف الأعصاب الخفييحذر الخبراء من أن ارتفاع السكر في الدم على المدى الطويل قد يتلف الأعصاب الطرفية، ما يؤدي للإحساس الدائم بالبرودة.وتشمل الأعراض الأخرى العطش الشديد، التبول المتكرر، التعب وفقدان الوزن غير المبرر. تنصح نيام بمراجعة الطبيب فورا عند ظهور هذه العلامات.4. خمول الغدة الدرقية: تباطؤ عملية الأيضعندما تفشل الغدة الدرقية في إنتاج هرمونات كافية، يتباطأ الأيض ما يؤدي لانخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية.وتضيف نيام: "يشعر المرضى بالبرودة الدائمة مع حساسية زائدة للطقس البارد، وقد يصاحب ذلك إمساك، اكتئاب وآلام عضلية". وتتطور الأعراض تدريجيا وتشمل أيضاً زيادة الوزن وجفاف الجلد. تتوفر فحوصات دم خاصة للكشف عن عمل الغدة الدرقية في العيادات المتخصصة.وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب عند الاستمرار في الشعور بالبرودة غير المبررة، خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى، حيث أن التشخيص المبكر يساعد في إدارة هذه الحالات بشكل فعال.