أنهاء كابوس المكالمات المزعجة في الهواتف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542045-638945502335860116.jpg
أنهاء كابوس المكالمات المزعجة في الهواتف
منوعات
2025-09-27 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
252 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
في خطوة تعكس التزامها المتواصل بحماية خصوصية المستخدمين وتحسين تجربتهم اليومية، أطلقت شركة أبل ميزة جديدة تهدف إلى التصدي للمكالمات المزعجة والمتكررة من أرقام غير معروفة.
وأطلقت شركة أبل في تحديث "iOS 26" ميزة جديدة طال انتظارها تُعرف باسم فحص المكالمات"Call Screening"، والتي تهدف إلى الحد من المكالمات المزعجة من المسوقين الآليين والمتصلين غير المرغوب فيهم.
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تصفية المكالمات القادمة من أرقام غير معروفة من خلال مساعد رقمي يقوم بالتحدث إلى المتصل أولًا، ومن ثم عرض ملخص مكتوب لما قاله المتصل ليقرر المستخدم ما إذا كان يرغب في الرد على المكالمة أم لا.
كيف تعمل؟
وعند تفعيل الميزة، يتم تشغيل رد آلي عند تلقي مكالمة من رقم غير محفوظ، حيث يُطلب من المتصل ذكر اسمه وسبب الاتصال.
وبعد ذلك، تعرض هذه الرسالة كنص على شاشة الهاتف، ويمكن للمستخدم قبول المكالمة أو رفضها استنادًا إلى ما ورد في النص.
وما يميز هذه الإضافة، هو أنها لا تعمل مع الأرقام المعروفة أو المحفوظة في جهات الاتصال، ويمكن تشغيلها أو إيقافها في أي وقت من خلال الإعدادات.
سهولة التفعيل
وتتوافر الميزة على جميع الهواتف التي تدعم نظام "iOS 26"، بدءًا من أجهزة "
iphone
11" التي تم إطلاقها في ايلول 2019 وما
بعدها
، دون الحاجة إلى أي تقنيات إضافية.
ولتفعيل الميزة يدويًا، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى "الإعدادات" ومن ثم النقر على "التطبيقات" واختيار "الهاتف"، ثم تحديد "فحص المتصلين غير المعروفين".
والآن سيكون هناك 3 خيارات متاحة، هي: عدم التفعيل وطلب سبب الاتصال، وكتم الصوت، وتحويل المكالمة إلى البريد الصوتي مباشرة.
وبالطبع اختيار "طلب سبب الاتصال" هو ما يفعّل ميزة فحص المكالمات. وهذه الميزة تُشبه البريد الصوتي التقليدي، لكنها أكثر تفاعلية وسرعة.
فعند ورود مكالمة غير معروفة، يظهر إشعار صامت يُظهر نص الرسالة، ويُمنح المستخدم بضع ثوانٍ لاتخاذ القرار. وإذا لم يتم الرد، يُتاح للمتصل ترك رسالة إضافية.
ردود فعل إيجابية
لقيت الميزة ترحيبًا واسعًا من المستخدمين الأوائل، الذين اعتبروها خطوة مهمة نحو تقليل الإزعاج اليومي وتحسين الإنتاجية.
ومع ذلك، ظهرت بعض الملاحظات حول ضرورة تحسين تنبيهات الميزة لتكون أكثر وضوحًا لكلا الطرفين.
ومع ذلك، تُعد ميزة "فحص المكالمات" في "iOS 26" بداية واعدة لعصر جديد من الخصوصية والسيطرة على المكالمات الواردة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
وداعا للمكالمات المزعجة.. ميزة جديدة في أبل
13:50 | 2025-07-28
حالة مزعجة تستمر لاسبوع وحرارة ترفض الانخفاض
02:04 | 2025-08-02
تفاصيل سادسة مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين
13:20 | 2025-07-03
واتساب يستحدث ميزة جديدة للرد على المكالمات الفائتة
09:57 | 2025-08-24
هواتف
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
iphone
بعدها
وائل
سيكو
يارا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
52.71%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
19.28%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
16.79%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
اقتصاد
11.22%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
اخترنا لك
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق
03:30 | 2025-09-27
في يوم السياحة العالمي... إليك أكثر الدول زيارة في العالم لعام 2024!
02:00 | 2025-09-27
4 أمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد
13:13 | 2025-09-26
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
3 ثغرات أمنية "خطيرة" في متصفح كروم
05:42 | 2025-09-26
سرّ كوني يقترب من الأرض
03:14 | 2025-09-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.