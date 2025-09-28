نقل فنان مصري إلى المستشفى إثر أزمة صحية

تعرض الفنان لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي لتلقي العلاج المناسب. وكشفت زوجته في تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية أن زوجها يتلقى الرعاية الطبية بعد إصابته بنزلة شعبية حادة مصحوبة بضيق في التنفس، مؤكدة أن الأطباء أوضحوا أنه سيظل تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل.الفنان منير مكرميُذكر أن الفنان منير مكرم، بصفته عضو مجلس ، كان قد أعلن مؤخرًا عن تطورات الحالة الصحية للفنان عيد أبو الحمد عقب استغاثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ناشد خلالها الجهات المختصة التدخل العاجل لإنقاذه.