تحذيرات من تحد على تيك توك

وبحسب " " يتضمن الترند تناول النودلز الساخنة مباشرة من أكواب طويلة وضيقة، كما يفعل أبطال الفيلم، تحت وسوم مثل #KPopNoodleChallenge. ورغم شعبيته، إلا أن النتائج كانت خطيرة، خاصة على الأطفال.وفي مستشفى "شرينرز" للأطفال في ، لاحظ الأطباء تزايدًا في حالات الحروق الناتجة عن هذا التحدي.وأوضحت رايان أن "الماء المغلي (الذي تصل حرارته إلى 100 درجة مئوية) داخل هذه الأكواب غير المستقرة يمكن أن ينقلب بسهولة، ما يؤدي إلى سكب المرق الساخن والنودلز على الجلد".وأشارت إلى أن "الأطفال أكثر عرضة للخطر بسبب رقة بشرتهم، كما أن النودلز تلتصق بالجلد وتحتفظ بالحرارة، ما يزيد من عمق وشدة الحروق مقارنة بالحروق الناتجة عن الماء الساخن فقط".وأكد بريسكي، ممرض في مستشفى ، أن "بعض الأطفال احتاجوا للبقاء في المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهم لحروق من النودلز الساخنة".وأوضح أن "تصميم الأكواب ودرجة حرارة المحتوى يسهمان في خطورة الإصابات".وتشير دراسة لجامعة شيكاغو، استمرت 10 سنوات، إلى أن "ثلث إصابات الحروق بين الأطفال ناتجة عن تناول النودلز سريعة التحضير. وتزيد التحديات الفيروسية مثل هذه من تفاقم المشكلة".وفي عام 2025، ازداد انتشار التحدي بعد أن أصبح فيلم K-Pop Demon Hunters الأكثر مشاهدة على نتفليكس بـ236 مليون مشاهدة.وقد أسهمت مشاهد تناول الشخصيات للنودلز في تحفيز المعجبين على تقليدهم. كما أطلقت شركة "نونغشيم" إصدارًا محدودًا من النودلز بالتعاون مع الفيلم، ما زاد من حماس الجمهور.وينصح الأطباء الآباء بعدم ترك الأطفال يتعاملون مع الأطعمة الساخنة دون إشراف، خاصة بعد تسخينها في الميكروويف. وفي حال حدوث حرق، يجب إزالة الملابس المحيطة، وتبريد مكان الحرق بماء فاتر (وليس مثلجًا) لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، مع طلب المساعدة الطبية أو الاتصال بالإسعاف عند الضرورة.