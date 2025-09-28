اليك أكثر الهواتف الذكية عرضة للأعطال وأفضلها على المدى الطويل

وحلل الخبراء بيانات 15644 هاتفا ذكيا من 14 علامة تجارية كبرى، بينها آبل وسامسونغ وهواوي ونوكيا، وذلك لمعرفة معدل الأعطال خلال السنوات الأولى من الاستخدام وحتى ست سنوات من عمر الجهاز.وأظهرت الدراسة أن معدلات الأعطال في معظم الهواتف كانت منخفضة في السنة الأولى من الاستخدام. ومع مرور الوقت، برزت الفوارق بين العلامات التجارية:-سوني وهواوي سجلتا أعلى نسب أعطال بعد ست سنوات.-ون بلس وريلمي وغوغل أثبتت موثوقية عالية، حيث لم تتجاوز نسبة الأعطال فيها 11%.-سامسونغ وآبل احتلتا موقعا متوسطا، بنسبة أعطال بلغت 13% و15% على التوالي.ووصف الموقع البريطاني العلامة التجارية، أوبو، بأنها جديرة بالاهتمام نظرا لكثرة إصداراتها، فيما اعتبر ريلمي من العلامات الموثوقة رغم محدودية طرازاتها.الأعطال الأكثر شيوعا-مشاكل البطارية تصدرت القائمة بنسبة 29%، خصوصا سرعة النفاد أو التدهور المبكر للأداء.-بطء الهاتف أو توقفه عن العمل (5%).-تعطل النظام (4%).-مشاكل التحديثات البرمجية (3%).أما الأعطال النادرة فشملت: مشاكل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه أو حتى اشتعال الهاتف، بنسبة لم تتجاوز 1%.توصيات الخبراءأوضح Which أن نحو 8% فقط من الهواتف تتعرض للأعطال خلال أول ثلاث سنوات، ما يعني أن معظمها يظل في حالة جيدة لفترة طويلة.لكنه شدد على أهمية تحديثات الأمان، إذ إن طول الفترة دون تحديث يجعل الأجهزة أكثر عرضة للمخاطر.وأكد أن بعض الشركات، مثل آبل وغوغل وبعض طرازات سامسونغ، تقدم دعما برمجيا لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بينما تكتفي شركات أخرى بفترة دعم لا تتجاوز عامين.