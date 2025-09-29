وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أنّ هذه الصيغة باتت تشمل الآن "مئات الملايين من الشباب على وإنستغرام ومسنجر"، مشيرة إلى أنّ التوسيع العالمي يهدف إلى تعزيز الحماية لفئة المستخدمين بين 13 و17 عامًا.وتتضمن الحسابات المخصصة للمراهقين إعدادات تلقائية تحدّ من ظهور المحتوى غير المناسب وتقيّد التواصل غير المرغوب فيه، كما تمنع استقبال رسائل أو طلبات صداقة من أشخاص مجهولين.وبحسب ميتا، لا يمكن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا تغيير هذه الإعدادات من دون موافقة أولياء أمورهم.وكانت "ميتا" قد طرحت هذه الصيغة لأول مرة على إنستغرام في سبتمبر/أيلول 2024، ثم وسّعتها لفيسبوك ومسنجر في بعض الدول الناطقة بالإنكليزية في إبريل/نيسان الماضي. وتشمل المزايا الأخرى المرتبطة بهذه الحسابات تقليل الإشعارات الليلية وتفعيل تذكيرات للخروج من التطبيق عند تجاوز 60 دقيقة من الاستخدام اليومي.ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف العالمية من تأثير على المراهقين، سواء بسبب طول الوقت أمام الشاشات أو ضعف الرقابة على المحتوى، وهي قضايا باتت محط نقاش واسع بين الأطباء والهيئات التنظيمية وصناع السياسات في الغرب.