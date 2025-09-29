في عامه الـ27.. ما هو اسم غوغل الأصلي قبل ان يتغير بالخطأ؟

وفي عام 2025، أحيت غوغل الذكرى رقم 27 عبر إعادة عرض الشعار الأصلي الذي استخدمته للمرة الأولى في 1998، كإشارة إلى مدى التطوّر الذي حققته على مدى العقود.ورغم أن غوغل تحتفل بـالـ27 من أيلول، فإن الشركة قد تم تسجيلها رسميًّا في الـ4 من أيلول 1998.ولفترة من الزمن، استخدمت غوغل تواريخ متعددة للاحتفال، لكن بدءًا من 2006 استقرت التقاليد على الـ27 من كعيد رمزي أكثر من كونه تاريخ التأسيس القانوني.ويعكس اختيار هذا اليوم رغبة في خلق مناسبة عامة، وذكرى مشتركة، بعيدًا عن الجوانب القانونية البحتة. فتبني تاريخ رمزي للاحتفال يبيّن إستراتيجية ذكية للعلامة التجارية. فهو ليس مجرد يوم، بل مناسبة للتواصل مع الجمهور وللتذكير بالبداية وللاحتفاء بإنجازات الشركة.أصل الاسمقبل أن يحمل المشروع اسم Google، أطلقه مؤسّسا الشركة وسيرجي برين في 1996 تحت اسم BackRub، في إشارة إلى تحليل الروابط الخلفية backlinks.وفي 1997، وخلال جلسات لاختيار اسم يعبّر عن طموح المشروع، تم اقتراح كلمة googol وهي تعني العدد 1 يتبعه مئة صفر. لكن أثناء محاولة حجز نطاق إلكتروني، أخطأ أحد طلاب ستانفورد بكتابة google.com بدلاً من googol.com.ومن هنا جاء الاسم الذي نعرفه اليوم. وهذا الخطأ المحظوظ لقي قبول لاري بيدج، فكان أقصر وأسهل في الكتابة، مع احتفاظه بصلته بالأفكار الضخمة. وتم تسجيل النطاق في الـ15 من أيلول 1997، وتحوّل الاسم إلى Google بدلًا من Googol.ومع مرور الوقت، تحوّل اسم Google من مجرد اسم شركة إلى فعل في اللغة ، حيث يقال to google بمعنى البحث عبر الإنترنت. هذا الفعل أُدرج في قاموس أوكسفورد وقواميس أخرى من عام 2006.