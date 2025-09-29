مواصفات سلسلة هواتف "Samsung Galaxy S26" المقبلة

وتشير الشائعات إلى أن "سامسونغ" ستُجري على الأرجح تغييرات طفيفة في تشكيلة الهواتف المقبلة، حيث يبدو أن الشركة ستستغنى عن طراز "بلس" في سلسلة هواتف "Galaxy S26" المقبلة.ويعني هذا أن السلسلة ستضم طرازات "Galaxy S26" الأساسي، وهاتف "Galaxy S26 Edge" النحيف -منافس آيفون إير من شركة أبل- وهاتف "Galaxy S26 Ultra"، بحسب تقرير لموقع "Mashable" المتخصص في .ولا يتضح ما إذا كانت "سامسونغ" ستحافظ على أسلوب تسمية هواتفها مع تخليها عن أحد طرازات السلسلة، لكن هناك شائعة تفيد بأن هاتف "Galaxy S26" الأساسي سيُعاد تسميته إلى هاتف "S26 Pro" وهو ما يُشبه اسم أحد طرازات سلسلة آيفون من "أبل".الحجملا يبدو أن "سامسونغ" تنوي تغيير أي تفاصيل تتعلق بأحجام هواتف السلسلة المقبلة؛ إذ تشير تسريبات على موقع التواصل الصيني " " إلى أن الأبعاد الكلية لهواتف "Galaxy S26 Pro" و"S26 Ultra" و"S26 Edge" ستكون مماثلة لنظيراتها من عام 2025.ويُشاع أن "S26 Pro" -الهاتف الأساسي في السلسلة- سيحتوي على شاشة بقياس 6.27 بوصة، وهي أكبر قليلًا من شاشة الجيل الحالي من الهاتف التي تبلغ 6.2 بوصة.ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن حجم شاشة "S26 Ultra" أو "S26 Edge"، ولكن كانت هناك بعض التسريبات التي تفيد بأن التصميم سيكون مختلفًا قليلًا على الأقل عن السنوات السابقة.المواصفاتمن المتوقع أن تأتي هواتف سلسلة "Galaxy S26" بمعالج "Snapdragon 8 Elite 2"، الذي أعادت شركة تسميته ليصبح " Snapdragon 8 Elite Gen 5".وهناك أيضًا شائعة تقول إن "سامسونغ" ستزوّد بعض طرازات "S26" بمعالجها "Exynos"، ويأمل البعض في أن يكون "Exynos 2600".وفي ما يتعلق بالتفاصيل الصغيرة، مثل سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، كانت هناك بعض التكهنات المحدودة. وتشير إحدى الشائعات إلى أن جميع هواتف سلسلة "Galaxy S26" ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 غيغابايت، بزيادة قدرها 4 غيغابايت عن السنوات الماضية، لتكون بذلك الأكبر لهاتف غالاكسي منذ "Galaxy S21 Ultra".أما في ما يتعلق بسعة التخزين، فلا توجد شائعات حول أي تغيير، لذا من المرجح أن تبقى 128 غيغابايت (و256 غيغابايت في نسخة الألترا)، مع إمكانية الحصول على خيارات تخزين أعلى عند الترقية.البطارية والشحنبناءً على التوقعات المبكرة، قد تكون البطارية أحد أكثر التغييرات إثارة للاهتمام في سلسلة هواتف "S26" المقبلة؛ إذ يُقال إن "سامسونغ" تعمل على تصميم بطارية مكدسة يسمح بوضع بطاريات أكثر كثافة في المساحة نفسها داخل الهاتف.وقد يؤدي هذا إلى زيادة طال انتظارها في حجم البطارية. ووفقًا للتوقعات، من المقرر أن يأتي هاتف "S26 Ultra" ببطارية مكدسة بسعة 5,500 مللي في الساعة، بزيادة قدرها 10% عن هاتف "S25 Ultra".ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف "S26 Pro" ببطارية بسعة 4,200 مللي أمبير/ساعة، مقارنةً ببطارية 4,000 مللي أمبير/ساعة في هاتف "Galaxy S25".وبالنسبة للشحن، من غير المرجح أن تحصل سلسلة "S26" على سرعة شحن أعلى من المستوى الحالي.وتعمل "سامسونغ" بالتأكيد على تقنية الشحن السلكي بسرعة 60 واط، ولكن حتى الآن، يبدو أنها ستنتظر سلسلة "Galaxy S27" أو ما لتطبيقه.وقد يتغير هذا مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة "S26"، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن تقنية الشحن بقدرة 45 واط ستبقى متوفرة لمدة عام آخر على الأقل.وهناك أيضًا شائعات تفيد بأن الشحن اللاسلكي قد يشهد تحسينًا في معيار "Qi2".الكاميراقد يتغير نظام الكاميرا في سلسلة "S26" بشكل كبير، وهناك بعض التوقعات المختلفة حول هذا الأمر.وتقول بعض التوقعات إن سلسلة "S26" ستحتوي على عدد الميغابكسل نفسه ولكنها ستتميز بمستشعر جديد لم يُعلن عنه بعد من سلسلة "ISOCELL GN" نفسها مثل طرازات سامسونغ السابقة.وفي "S26 Ultra"، تشير توقعات إلى احتمال وجود كاميرا بدقة 200 ميغابكسل، أو عدسة 324 ميغابكسل مع عدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميغابكسل بتقريب حتى ثلاثة أضعاف.بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات بأن "سامسونغ" ستعيد فتحة العدسة المتغيرة في الكاميرا الرئيسية، والتي لم تُدرجها الشركة في نظام الكاميرا الخاص بها منذ سلسلة "Galaxy S10" في عام 2019.ميزات أخرىتُعتبر معظم المواصفات الأخرى لهواتف سلسلة "S26" متوقعة؛ حيث ستأتي مع أحدث إصدار من واجهة المستخدم "One UI 8.5" من البداية مع أحدث إصدار من نظام أندرويد.ووفقًا لبعض الشائعات، يحاكي تصميم واجهة المستخدم الجديد هذا أسلوب الزجاج السائل الجديد من شركة أبل في بعض النواحي مع عناصر واجهة مستخدم شفافة.