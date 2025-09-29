Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعرض سفينة لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خدوش آيفون 17 تثير الجدل.. أبل توضح الأسباب

منوعات

2025-09-29 | 11:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خدوش آيفون 17 تثير الجدل.. أبل توضح الأسباب
821 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
منذ إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة، ظهرت تقارير تشير إلى وجود خدوش وآثار واضحة على ظهر الهاتف والزجاج المحيط بالكاميرا في بعض وحدات العرض داخل متاجر أبل، ورغم أن هذه العلامات لم تكن ظاهرة على أجهزة المستخدمين، إلا أنها أثارت موجة قلق وتساؤلات حول جودة تصنيع الجهاز ومقاومته للخدش، خاصة أن الأجهزة المعروضة تُعتبر واجهة للمنتج أمام العملاء.

التحقيق يكشف مفاجأة: ليست خدوشا فعلية
وفي استجابة سريعة، أجرت أبل تحقيقا داخليا لتحديد مصدر المشكلة، حيث خلصت النتائج إلى أن السبب لا يعود إلى عيب في الجهاز نفسه، بل إلى حوامل MagSafe المعدنية المستخدمة في عرض الهواتف داخل المتاجر.
وبيّنت الشركة أن هذه الحوامل، ومع مرور الوقت، تتعرض لتآكل وتشقق؛ ما يؤدي إلى احتكاك خفيف عند رفع الجهاز عنها، يترك خلفه آثارا سطحية على ظهر الهاتف.
والأهم، بحسب أبل، أن هذه العلامات ليست خدوشا حقيقية، بل مجرد نقل لمادة من الحامل إلى سطح الجهاز، ويمكن إزالتها بسهولة عبر تنظيف الجهاز باستخدام مواد مناسبة. كما تبيّن أن بعض وحدات آيفون 16 المعروضة تأثرت بالطريقة نفسها؛ ما يؤكد أن الأمر مرتبط بطريقة العرض وليس بتصميم الهواتف الجديدة.
وضمن جهودها لاحتواء الموقف، بدأت أبل بتطبيق حلول وقائية مباشرة، من أبرزها استخدام حلقات سيليكون حول حواف الحوامل لمنع ملامسة الأجزاء المعدنية للهواتف بشكل مباشر. وقد لوحظ هذا الإجراء في متجر أبل الجديد بمنطقة جينزا في اليابان، في خطوة تهدف إلى منع تكرار المشكلة مع الأجهزة المعروضة مستقبلًا.
ورغم فاعلية هذه الخطوة في تجنّب حدوث آثار جديدة، إلا أنها لا تُصلح الضرر الذي لحق ببعض الأجهزة بالفعل؛ ما استدعى البحث عن حلول إضافية.
لم تتوقف جهود أبل عند الجانب الوقائي، بل شملت أيضا تحديثا في إجراءات التنظيف داخل المتاجر. فقد أصدرت الشركة تعليمات لموظفيها باستخدام مزيج تنظيف خاص يحتوي على مادة ملحية تُضاف إلى المحلول المستخدم عادة؛ ما يساعد على إزالة آثار الحوامل بفعالية أكبر.
تجارب المستخدمين دعمت هذه الطريقة، حيث أشار بعضهم إلى أن خلط الماء مع ملح البحر أعطى نتائج ملموسة عند تنظيف الأجهزة المتأثرة، أفضل من تلك التي حققها استخدام الماء وحده أو الكحول الطبي.
اهتمام بالصورة وتجربة المستخدم
رغم أن المشكلة لم تكن ناتجة عن عيب في التصميم أو التصنيع، إلا أن سرعة استجابة أبل لمعالجتها، وإطلاق سلسلة من الحلول العملية والتنظيفية والوقائية، تعكس حرص الشركة على حماية صورتها أمام العملاء. وتؤكد هذه الخطوات أيضا على سعي أبل الدائم لضمان تجربة مستخدم متكاملة، حتى في التفاصيل الدقيقة داخل متاجرها.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
Play
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
Play
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
Play
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
Play
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Play
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Play
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
Play
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
Play
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
Play
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
Play
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Play
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Play
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26

اخترنا لك
دراسة تحدد الوقت الأمثل لشرب القهوة
12:05 | 2025-09-29
دراسة تكشف مناطق جينية جديدة مرتبطة بعسر القراءة
11:32 | 2025-09-29
مواصفات سلسلة هواتف "Samsung Galaxy S26" المقبلة
10:48 | 2025-09-29
في عامه الـ27.. ما هو اسم غوغل الأصلي قبل ان يتغير بالخطأ؟
09:45 | 2025-09-29
دراسة صادمة بشأن التدخين
09:07 | 2025-09-29
هل تؤثر المشروبات الغازية على الصحة النفسية؟
05:13 | 2025-09-29

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.