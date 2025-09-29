خدوش آيفون 17 تثير الجدل.. أبل توضح الأسباب

التحقيق يكشف مفاجأة: ليست خدوشا فعليةوفي استجابة سريعة، أجرت أبل تحقيقا داخليا لتحديد مصدر المشكلة، حيث خلصت النتائج إلى أن السبب لا يعود إلى عيب في الجهاز نفسه، بل إلى حوامل MagSafe المعدنية المستخدمة في عرض الهواتف داخل المتاجر.وبيّنت الشركة أن هذه الحوامل، ومع مرور الوقت، تتعرض لتآكل وتشقق؛ ما يؤدي إلى احتكاك خفيف عند رفع الجهاز عنها، يترك خلفه آثارا سطحية على ظهر الهاتف.والأهم، بحسب أبل، أن هذه العلامات ليست خدوشا حقيقية، بل مجرد نقل لمادة من الحامل إلى سطح الجهاز، ويمكن إزالتها بسهولة عبر تنظيف الجهاز باستخدام مواد مناسبة. كما تبيّن أن بعض آيفون 16 المعروضة تأثرت بالطريقة نفسها؛ ما يؤكد أن الأمر مرتبط بطريقة العرض وليس بتصميم الهواتف الجديدة.وضمن جهودها لاحتواء الموقف، بدأت أبل بتطبيق حلول وقائية مباشرة، من أبرزها استخدام حلقات سيليكون حول حواف الحوامل لمنع ملامسة الأجزاء المعدنية للهواتف بشكل مباشر. وقد لوحظ هذا الإجراء في الجديد بمنطقة جينزا في ، في خطوة تهدف إلى منع تكرار المشكلة مع الأجهزة المعروضة مستقبلًا.ورغم فاعلية هذه الخطوة في تجنّب حدوث آثار جديدة، إلا أنها لا تُصلح الضرر الذي لحق ببعض الأجهزة بالفعل؛ ما استدعى البحث عن حلول إضافية.لم تتوقف جهود أبل عند الجانب الوقائي، بل شملت أيضا تحديثا في إجراءات التنظيف داخل المتاجر. فقد أصدرت الشركة تعليمات لموظفيها باستخدام مزيج تنظيف خاص يحتوي على مادة ملحية تُضاف إلى المحلول المستخدم عادة؛ ما يساعد على إزالة آثار الحوامل بفعالية أكبر.تجارب المستخدمين دعمت هذه الطريقة، حيث أشار بعضهم إلى أن خلط الماء مع ملح البحر أعطى نتائج ملموسة عند تنظيف الأجهزة المتأثرة، أفضل من تلك التي حققها استخدام الماء وحده أو الكحول الطبي.اهتمام بالصورة وتجربة المستخدمرغم أن المشكلة لم تكن ناتجة عن عيب في التصميم أو التصنيع، إلا أن سرعة استجابة أبل لمعالجتها، وإطلاق سلسلة من الحلول العملية والتنظيفية والوقائية، تعكس حرص الشركة على حماية صورتها أمام العملاء. وتؤكد هذه الخطوات أيضا على سعي أبل الدائم لضمان تجربة مستخدم متكاملة، حتى في التفاصيل الدقيقة داخل متاجرها.