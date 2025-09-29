خدوش آيفون 17 تثير الجدل.. أبل توضح الأسباب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نعيم وحليمة
من
02:30 PM
الى
02:50 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تعرض سفينة لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542308-638947555004503130.webp
خدوش آيفون 17 تثير الجدل.. أبل توضح الأسباب
منوعات
2025-09-29 | 11:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
821 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
منذ إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة، ظهرت تقارير تشير إلى وجود خدوش وآثار واضحة على ظهر الهاتف والزجاج المحيط بالكاميرا في بعض
وحدات
العرض داخل متاجر أبل، ورغم أن هذه العلامات لم تكن ظاهرة على أجهزة المستخدمين، إلا أنها أثارت موجة قلق وتساؤلات حول جودة تصنيع الجهاز ومقاومته للخدش، خاصة أن الأجهزة المعروضة تُعتبر واجهة للمنتج أمام العملاء.
التحقيق يكشف مفاجأة: ليست خدوشا فعلية
وفي استجابة سريعة، أجرت أبل تحقيقا داخليا لتحديد مصدر المشكلة، حيث خلصت النتائج إلى أن السبب لا يعود إلى عيب في الجهاز نفسه، بل إلى حوامل MagSafe المعدنية المستخدمة في عرض الهواتف داخل المتاجر.
وبيّنت الشركة أن هذه الحوامل، ومع مرور الوقت، تتعرض لتآكل وتشقق؛ ما يؤدي إلى احتكاك خفيف عند رفع الجهاز عنها، يترك خلفه آثارا سطحية على ظهر الهاتف.
والأهم، بحسب أبل، أن هذه العلامات ليست خدوشا حقيقية، بل مجرد نقل لمادة من الحامل إلى سطح الجهاز، ويمكن إزالتها بسهولة عبر تنظيف الجهاز باستخدام مواد مناسبة. كما تبيّن أن بعض
وحدات
آيفون 16 المعروضة تأثرت بالطريقة نفسها؛ ما يؤكد أن الأمر مرتبط بطريقة العرض وليس بتصميم الهواتف الجديدة.
وضمن جهودها لاحتواء الموقف، بدأت أبل بتطبيق حلول وقائية مباشرة، من أبرزها استخدام حلقات سيليكون حول حواف الحوامل لمنع ملامسة الأجزاء المعدنية للهواتف بشكل مباشر. وقد لوحظ هذا الإجراء في
متجر أبل
الجديد بمنطقة جينزا في
اليابان
، في خطوة تهدف إلى منع تكرار المشكلة مع الأجهزة المعروضة مستقبلًا.
ورغم فاعلية هذه الخطوة في تجنّب حدوث آثار جديدة، إلا أنها لا تُصلح الضرر الذي لحق ببعض الأجهزة بالفعل؛ ما استدعى البحث عن حلول إضافية.
لم تتوقف جهود أبل عند الجانب الوقائي، بل شملت أيضا تحديثا في إجراءات التنظيف داخل المتاجر. فقد أصدرت الشركة تعليمات لموظفيها باستخدام مزيج تنظيف خاص يحتوي على مادة ملحية تُضاف إلى المحلول المستخدم عادة؛ ما يساعد على إزالة آثار الحوامل بفعالية أكبر.
تجارب المستخدمين دعمت هذه الطريقة، حيث أشار بعضهم إلى أن خلط الماء مع ملح البحر أعطى نتائج ملموسة عند تنظيف الأجهزة المتأثرة، أفضل من تلك التي حققها استخدام الماء وحده أو الكحول الطبي.
اهتمام بالصورة وتجربة المستخدم
رغم أن المشكلة لم تكن ناتجة عن عيب في التصميم أو التصنيع، إلا أن سرعة استجابة أبل لمعالجتها، وإطلاق سلسلة من الحلول العملية والتنظيفية والوقائية، تعكس حرص الشركة على حماية صورتها أمام العملاء. وتؤكد هذه الخطوات أيضا على سعي أبل الدائم لضمان تجربة مستخدم متكاملة، حتى في التفاصيل الدقيقة داخل متاجرها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
آيفون 17 برو ماكس "نجم المبيعات" لسلسلة أبل الجديدة
13:37 | 2025-09-15
أبل تتجه لإيقاف 7 منتجات بعد اصدار آيفون 17
09:45 | 2025-08-27
أبل تعتزم تغيير موقع شعارها في آيفون 17 برو
10:43 | 2025-07-02
بسبب البطارية.. تحذير من آبل لمستخدمي هواتف آيفون
06:34 | 2025-09-16
ابل
خدوش
السومرية نيوز
مع مرور الوقت
سومرية نيوز
السومرية
متجر أبل
الوقائية
اليابان
المعدن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
27.25%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
25.93%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
محليات
23.94%
03:11 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
03:11 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
بالفيديو
22.88%
17:09 | 2025-09-27
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
ناس وناس
بغداد شارع الهادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
15:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
اخترنا لك
دراسة تحدد الوقت الأمثل لشرب القهوة
12:05 | 2025-09-29
دراسة تكشف مناطق جينية جديدة مرتبطة بعسر القراءة
11:32 | 2025-09-29
مواصفات سلسلة هواتف "Samsung Galaxy S26" المقبلة
10:48 | 2025-09-29
في عامه الـ27.. ما هو اسم غوغل الأصلي قبل ان يتغير بالخطأ؟
09:45 | 2025-09-29
دراسة صادمة بشأن التدخين
09:07 | 2025-09-29
هل تؤثر المشروبات الغازية على الصحة النفسية؟
05:13 | 2025-09-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.