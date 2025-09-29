دراسة تكشف مناطق جينية جديدة مرتبطة بعسر القراءة

وقاد الدراسة عالمة الوراثة الجزيئية هايلي ماونت فورد من جامعة إدنبرة، التي أوضحت أن عسر القراءة هو خلل في النمو العصبي للدماغ قد يصعّب جوانب معينة من الحياة اليومية، مثل القراءة والكتابة أو التهجئة والقواعد، مع احتفاظ بعض المصابين بقدرات عالية في مجالات أخرى مثل الإبداع غير اللفظي.وتوصل الباحثون إلى تحديد 80 منطقة جينية مرتبطة بعسر القراءة، منها 36 منطقة جديدة لم تُذكر سابقًا، مع 13 منطقة لم يتم ربطها بعسر القراءة من قبل، وفقًا لموقع "ساينس أليرت".وأظهر العديد من هذه الجينات الجديدة دورًا في النمو الدماغي المبكر، وبعضها مشترك مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الذي غالبًا ما يحدث بالتزامن مع عسر القراءة.وأشارت الدراسة إلى وجود ارتباطات محتملة بين عسر القراءة ومقاييس الألم المزمن؛ ما قد يشير إلى أساس بيولوجي مشترك بين الصفات العصبية التنموية وحساسية الألم.وقال فريق البحث: "هذه النتائج تفتح الباب أمام فهم أعمق للعوامل الجينية التي تحدد عسر القراءة، وقد تساعد الباحثين على كشف الروابط البيولوجية وراء هذا الاضطراب العصبي".