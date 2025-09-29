دراسة تحدد الوقت الأمثل لشرب القهوة

ورغم أن الإفراط في تناول القهوة قد يسبب آثارا جانبية، أظهرت دراسة حديثة أن توقيت شرب القهوة يلعب دورا مهما في تعزيز الفوائد الصحية، خاصة لصحة القلب.وحلل الباحثون بيانات عادات شرب القهوة لدى نحو 40 ألف بالغ أمريكي، سواء كانوا يشربون القهوة المحتوية على الكافيين أو منزوعة الكافيين. وفي بداية الدراسة، لم يكن لدى أي من المشاركين أمراض قلبية أو دموية.وأظهرت النتائج أن تناول القهوة في الصباح يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31% خلال عشر سنوات، مقارنة بمن لا يشربون القهوة. كما تبين أن احتمال الوفاة لأي سبب كان يقل بنسبة 16%.وعلى النقيض، لم يُظهر الأشخاص الذين يشربون القهوة طوال اليوم أي انخفاض ملحوظ في خطر الوفاة خلال العقد التالي مقارنة بغيرهم. وأوضح الباحثون أن تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم قد يخل بتوازن الساعة البيولوجية للجسم، ما يقلل أو يلغي فوائدها الصحية.تفسير النتائجيُعتقد أن تناول القهوة قبل الظهر يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن القهوة تحتوي على مواد مضادة للالتهابات، وبعض جزيئات الدم المرتبطة بالالتهاب تكون أكثر نشاطا في ساعات الصباح.نشرت الدراسة في .