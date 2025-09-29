خدمة إنترنت الهاتف الأرضي في أمريكا تنتهي

يذكر أن عبر الهاتف الأرضي اشتهرت بصوتها المرتفع وأزيزها المعدني، حيث كانت الطريقة المعتادة للاتصال بالإنترنت في التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة.لكن عبر الاتصال فائق السرعة (عريض النطاق) والأقمار الاصطناعية سيطرت على السوق خلال السنوات الأخيرة خاصة مع بطء الاتصال عبر المودم الأرضي.لكن شركة أيه.أو.إل التابعة لشركة الاتصالات الأمريكية العملاقة فيرزون استمرت في تقديم خدمة الإنترنت عبر الهاتف الأرضي في الشمالية فقط، مما جذب في كثير من الأحيان عملاء من المناطق الريفية.