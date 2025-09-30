ميزة جديدة في سناب شات للمستخدمين

وبحسب بيانٍ رسمي، ستبدأ الشركة بفرض حد تخزين مجاني قدره 5 جيجابايت، في حين سيتمكن المستخدمون الذين يتجاوزون هذا الحد من الاشتراك في باقات تخزين إضافية.وتشمل الخطط المأجورة: 100 جيجابايت مقابل دولارين شهريًا. لمشتركي +Snapchat (اشتراك قدره 4 دولارات شهريًا): سعة تصل إلى 250 جيجابايت. للمشتركين في الباقة الأعلى Platinum (اشتراك قدره 16 دولار شهريًا): سعة تخزين تصل إلى 5 .وأكدت الشركة أن الغالبية العظمى من مستخدمي التطبيق لن يواجهوا أي تغيير؛ إذ إن معظمهم لا يقتربون من الحد المعلن. وأما المستخدمون الذين يحتفظون بآلاف اللقطات، فسوف يحصلون على سنة كاملة من التخزين المؤقت لتسهيل الانتقال إلى الخطط المأجورة.ويأتي هذا التوجه بعد إطلاق الشركة خدمتها المدفوعة "+Lens" حديثًا، وهي تتيح مزايا إضافية مقابل 9 دولارات شهريًا، مما يعكس إستراتيجية سناب في تعزيز إيراداتها عبر الاشتراكات.ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من تحوّل أوسع في قطاع التطبيقات الاجتماعية، إذ تتجه الشركات نحو تقديم خدمات أساسية مجانية مع إضافة مزايا تخزين أو أدوات إبداعية متقدمة في إطار باقات مدفوعة.ويُتوقع أن تعزز هذه الخطوات ولاء المستخدمين للتطبيق، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على "سناب شات" كمنصة أساسية لتوثيق حياتهم اليومية، بدلًا من استخدام خدمات خارجية لتخزين الصور ومقاطع الفيديو.