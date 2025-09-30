الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542427-638948420739737046.jpg
روتانا للإعلام تعلن عن شراكة مع "المنصة" لتعزيز حضورها في العراق
منوعات
2025-09-30 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
53 شوهد
أعلنت مجموعة
روتانا
للإعلام، الرائدة في مجال الترفيه العربي، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع "المنصة"، أكبر منصة للبث الرقمي في
العراق
.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق وصول المحتوى العربي المميز الذي تقدمه
روتانا
، وتعزيز حضورها في واحدة من أبرز الأسواق في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام روتانا المستمر بتقديم ترفيه عالي الجودة للجمهور العربي حول العالم، وتوسيع انتشارها عبر التعاون مع أبرز الجهات الرقمية في الشرق الأوسط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
"شاهد" و"المنصة" تعلنان عن شراكة رسمية لتوسيع خدمات الترفيه في العراق
07:39 | 2025-07-15
السامرائي يبحث مع "تفوق" تعزيز الحضور السياسي لصلاح الدين
13:18 | 2025-08-26
فرنسا تؤكد حرصها على تعزيز شراكتها مع العراق
13:02 | 2025-07-14
المنصة تعلن موعد عرض مسلسل "غيبوبة" المنتظر
10:08 | 2025-09-08
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
39.43%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
أمن
21.73%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
محليات
20.25%
02:26 | 2025-09-29
من هي عقيلة السيد السيستاني؟
02:26 | 2025-09-29
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
أمن
18.59%
04:25 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
04:25 | 2025-09-30
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
اخترنا لك
فوائد مذهلة لقشر الليمون
13:09 | 2025-09-30
علامات تسبق كل نوبة قلبية وسكتة دماغية.. راقبها بشدة
12:21 | 2025-09-30
مقارنة بتسعينيات القرن الماضي.. ارتفاع صادم في عدد الأيام شديدة الحر
12:06 | 2025-09-30
متى يكون الطنين في الأذن مؤشرا لمرض آخر؟
10:24 | 2025-09-30
بي إم دبليو XM... حين يلتقي سحر بغداد بقوة المستقبل
02:45 | 2025-09-30
ميزة جديدة في سناب شات للمستخدمين
02:11 | 2025-09-30
