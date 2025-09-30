مقارنة بتسعينيات القرن الماضي.. ارتفاع صادم في عدد الأيام شديدة الحر

وهذه الظاهرة المناخية الخطيرة تهدد ملايين السكان في المدن الكبرى من إلى ، حيث تسجل العواصم العالمية ارتفاعا صادما في معدلات الحرارة. ويغطي التحليل الجديد بيانات درجات الحرارة في أكثر 40 عاصمة اكتظاظا بالسكان، وثلاث مدن إضافية ذات ثقل سياسي.وبشكل عام، وجد تقييم للبيئة والتنمية (IIED) أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية في 43 من أكثر عواصم العالم اكتظاظا بالسكان ارتفع من متوسط 1062 يوما سنويا خلال الفترة 1994-2003 إلى 1335 يوما خلال 2015-2024.وشملت هذه الزيادة جميع أنحاء العالم، حيث تضاعف متوسط عدد الأيام فوق 35 درجة مئوية في وبكين، وتضاعف ثلاث مرات في مانيلا. وفي ، هناك الآن متوسط 47 يوما سنويا تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية، مقارنة بـ 25 يوما سابقا. حتى في ذات المناخ البارد نسبيا، تضاعف عدد الأيام فوق 30 درجة مئوية.