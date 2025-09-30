فوائد مذهلة لقشر الليمون

1. يحتوي على مضادات أكسدة قويةقشر الليمون غني بمضادات الأكسدة الرئيسية، بما في ذلك فيتامين سي، ود-ليمونين، وفلافونويد هسبيريدين، والتي يُمكن أن تُعزز جهاز المناعة وتُساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.تُشير الأبحاث إلى أن قشور الحمضيات تُوفر مضادات أكسدة أكثر من عصيرها أو لبها، وتشير الأدلة الأولية تحديداً إلى أن نشاط قشور الليمون المضاد للأكسدة أقوى من نشاط قشور أو الجريب فروت.2. يُوفر عناصر غذائيةقشور الليمون منخفضة السعرات الحرارية (3 سعرات حرارية لكل ملعقة كبيرة) وتحتوي على غرام واحد من البكتين، وهو نوع من الألياف. تشير الأدلة إلى أن تناول قشر الليمون الغني بالألياف أكثر فائدة من تناول لبه أو عصيره فقط.يوفر قشر هذه الفاكهة أيضاً 8 ملليغرامات من الكالسيوم، وكميات أقل من البوتاسيوم والمغنيسيوم، و9 في المائة من القيمة اليومية لفيتامين سي.3. يدعم صحة الأسنانتشير بعض الأبحاث إلى أن قشور الليمون قد تدعم صحة الفم من خلال مكافحة نمو البكتيريا في الفم التي قد تؤدي إلى تسوس الأسنان والتهابات اللثة.وفي دراسة أخرى، تبين أن مستخلص قشر الليمون يحارب نشاط بكتيريا العقدية الطافرة المسببة للتسوس، مما يدعم الأدلة على أن مكونات الفاكهة الأخرى قد يكون لها فوائد مماثلة لصحة الفم.4. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلبقد تخفض بعض العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في قشور الليمون ارتفاع ضغط الدم وارتفاع والسمنة، مما قد يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب. تشمل نتائج الأبحاث ما يلي:أظهرت الدراسات أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة والذين تناولوا مكملاً غذائياً يحتوي على قشر الليمون، انخفض لديهم ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار (LDL).قد يساعد مستخلص قشر الليمون على خفض مستويات ضغط الدم لدى البالغين.كما يمكن لمضادات الأكسدة والألياف الموجودة في قشر الليمون أن تساعد أيضاً في خفض الكوليسترول وضغط الدم. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التجارب السريرية على البشر.5. خصائص مضادة للفطريات والميكروباتأظهرت الأبحاث المخبرية الأولية أن قشر الليمون قد يساعد في منع نمو البكتيريا والفطريات الضارة.قد يُحارب محتوى القشر من المضادات الحيوية والفطريات ويُقلل من نمو الكائنات الدقيقة على الجلد والجسم، وخاصةً تلك المقاومة للأدوية. ويمكن أن يُسهم إجراء المزيد من الأبحاث على البشر في دعم هذه النتائج.6. يُساعد في مكافحةمن المرجح أن خصائص الليمون وقشور الحمضيات الأخرى في مكافحة السرطان تعود إلى مضادات الأكسدة الموجودة فيها، مثل د-ليمونين وفيتامين سي والهسبيريدين، والتي يمكن أن تعزز نمو الخلايا السليمة في الجسم.تربط أبحاث أخرى بين زيادة استهلاك الحمضيات وقشورها، بما في ذلك الليمون، وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى أدلة إضافية لتأكيد هذه الصلة المحتملة.