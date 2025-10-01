Alsumaria Tv
"كيلوغرام الأظافر بـ21 دولار"... والاستخدام صادم!

منوعات

2025-10-01 | 05:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;كيلوغرام الأظافر بـ21 دولار&quot;... والاستخدام صادم!
276 شوهد

ما يعتبره الكثيرون نفايات قد يكون في الواقع سلعة ثمينة، على الأقل في عالم الطب الصيني التقليدي. فقد بدأت أظافر اليد البشرية، التي تُرى عادة كمخلفات مثيرة للاشمئزاز، تُستخدم كمكونات في علاجات طبية تقليدية، خاصة لعلاج أمراض مثل انتفاخ البطن لدى الأطفال والتهاب اللوزتين.


ووفقًا لتقارير حديثة، تقوم شركات إنتاج الأدوية التقليدية في الصين بشراء الأظافر المقصوصة من المدارس والمجتمعات الريفية. وبعد جمعها، تُغسل جيدًا، ثم تُجفف وتُطحن إلى مسحوق ناعم يُضاف إلى وصفات علاجية مختلفة.

"حقائق صادمة".. كيف تؤثر عادة قضم الأظافر في صحتك؟
وسلطت وسائل الإعلام الصينية الضوء مؤخرًا على امرأة من مقاطعة خبي كانت تبيع قصاصات أظافرها عبر الإنترنت مقابل 150 يوانًا صينيًّا (حوالي 21 دولارًا أمريكيًا) للكيلوغرام. وكانت بدأت في جمعها منذ طفولتها، وقررت أخيرًا الاستفادة منها ماديًّا.
ويعود الاهتمام المتجدد بهذه القصاصات جزئيًّا إلى ندرتها؛ إذ إن الشخص البالغ لا يُنتج سوى حوالي 100 غرام من أظافر اليد سنويًّا؛ ما يجعل جمع كميات كبيرة أمرًا صعبًا. ونتيجة لذلك، يبقى الطلب على الأظافر النظيفة وغير المعالجة مرتفعًا نسبيًّا.

علاج قديم
فى الطب الصينى التقليدى تعرف أظافر الإنسان باسم "جين توى" ويقال إنها فعالة فى إزالة الحرارة والعناصر السامة من الجسم كما تساعد على إلتئام الجروح، وقد ورد ذكرها فى نصوص طبية قديمة أبرزها كتاب الطبيب تانغ سون سيمياو الذى عاش بين عامى 581 و682 ميلادية حيث تضمن وصفات لعلاج انتفاخ البطن عند الأطفال باستخدام الأظافر المحروقة والممزوجة بحليب الأم.

تراجع الاستخدام ثم عودته
ورغم أن استخدامها قد تراجع منذ الستينيات بسبب انتشار طلاء الأظافر الذي يُعتبر ملوثًا، فإن الأظافر بدأت تعود تدريجيًّا إلى المشهد الطبي التقليدي.
وأوضح الطبيب هى لان من مستشفى جامعة بكين الثالث أن أطباء الطب الصينى كانوا يصفون الأظافر حتى ستينيات القرن العشرين لكن استخدامها انخفض مع اكتشاف مكونات بديلة تقدم تأثيرات مشابهة، ومع ذلك عاد الاهتمام بها عام 2018 عندما حاز دواء صينى على براءة اختراع لعلاج التهابات الحلق وكان أحد مكوناته أظافر الإنسان.

طرق الجمع والمعالجة
قال البروفيسور لى جيمين من جامعة تشنغدو للطب الصينى التقليدى إن الشركات الطبية تجمع الأظافر من المدارس والقرى ثم تقوم بتنظيفها وتعقيمها قبل معالجتها بالحرارة وطحنها إلى مسحوق، وأكد أن الحصول على كميات كبيرة ليس سهلا إذ ينمو لدى الشخص البالغ 100 جرام فقط من الأظافر سنويا، كما شدد على أن المكونات والمنتجات تخضع لفحوص دقيقة قبل طرحها فى الأسواق نافيا إمكانية شراء أظافر غير مطابقة مثل أظافر الأقدام.

مكونات أخرى مثيرة للجدل
الأظافر ليست العنصر الوحيد المأخوذ من جسم الإنسان والمستخدم فى الطب الصينى التقليدي، فقد شمل التراث الطبى الصينى أيضا الأسنان والشعر وحتى قشرة الشعر، ووفقا لكتاب "بنكاو جانجمو" الذى كتبه لى شى تشن فى القرن السادس عشر فقد كان يتم خلط قشرة الشعر المتساقطة فى الأمشاط مع حساء الأرز أو النبيذ لعلاج الصداع.
تباينت ردود فعل الجمهور حول استخدام الأظافر فى الأدوية فبينما اعتبر البعض الأمر مقززا مؤكدين أن الأظافر متسخة رأى آخرون أنه آمن تماما بعد خضوعها لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة، وذهب آخرون إلى أن الطب الصينى التقليدى ما يزال يضم الكثير من المعارف المدهشة التى تستند إلى خبرات قرون طويلة.




