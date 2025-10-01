"كيلوغرام الأظافر بـ21 دولار"... والاستخدام صادم!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في خليج عدن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542481-638949095276391289.jpg
"كيلوغرام الأظافر بـ21 دولار"... والاستخدام صادم!
منوعات
2025-10-01 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
276 شوهد
ما يعتبره الكثيرون نفايات قد يكون في الواقع سلعة ثمينة، على الأقل في عالم الطب الصيني التقليدي. فقد بدأت أظافر اليد البشرية، التي تُرى عادة كمخلفات مثيرة للاشمئزاز، تُستخدم كمكونات في علاجات طبية تقليدية، خاصة لعلاج أمراض مثل انتفاخ البطن لدى الأطفال والتهاب اللوزتين.
ووفقًا لتقارير حديثة، تقوم شركات إنتاج الأدوية التقليدية في
الصين
بشراء الأظافر المقصوصة من المدارس والمجتمعات الريفية. وبعد جمعها، تُغسل جيدًا، ثم تُجفف وتُطحن إلى مسحوق ناعم يُضاف إلى وصفات علاجية مختلفة.
"حقائق صادمة".. كيف تؤثر عادة قضم الأظافر في صحتك؟
وسلطت وسائل الإعلام الصينية الضوء مؤخرًا على امرأة من مقاطعة خبي كانت تبيع قصاصات أظافرها عبر الإنترنت مقابل 150 يوانًا صينيًّا (حوالي 21 دولارًا أمريكيًا) للكيلوغرام. وكانت بدأت في جمعها منذ طفولتها، وقررت أخيرًا الاستفادة منها ماديًّا.
ويعود الاهتمام المتجدد بهذه القصاصات جزئيًّا إلى ندرتها؛ إذ إن الشخص البالغ لا يُنتج سوى حوالي 100 غرام من أظافر اليد سنويًّا؛ ما يجعل جمع كميات كبيرة أمرًا صعبًا. ونتيجة لذلك، يبقى الطلب على الأظافر النظيفة وغير المعالجة مرتفعًا نسبيًّا.
علاج قديم
فى الطب الصينى التقليدى تعرف أظافر الإنسان باسم "جين توى" ويقال إنها فعالة فى إزالة الحرارة والعناصر السامة من الجسم كما تساعد على إلتئام الجروح، وقد ورد ذكرها فى نصوص طبية قديمة أبرزها كتاب الطبيب
تانغ
سون سيمياو الذى عاش بين عامى 581 و682 ميلادية حيث تضمن وصفات لعلاج انتفاخ البطن عند الأطفال باستخدام الأظافر المحروقة والممزوجة بحليب الأم.
تراجع الاستخدام ثم عودته
ورغم أن استخدامها قد تراجع منذ الستينيات بسبب انتشار طلاء الأظافر الذي يُعتبر ملوثًا، فإن الأظافر بدأت تعود تدريجيًّا إلى المشهد الطبي التقليدي.
وأوضح الطبيب هى لان من
مستشفى جامعة
بكين
الثالث أن أطباء الطب الصينى كانوا يصفون الأظافر حتى ستينيات
القرن
العشرين لكن استخدامها انخفض مع اكتشاف مكونات بديلة تقدم تأثيرات مشابهة، ومع ذلك عاد الاهتمام بها عام 2018 عندما حاز دواء صينى على براءة اختراع لعلاج التهابات الحلق وكان أحد مكوناته أظافر الإنسان.
طرق الجمع والمعالجة
قال
البروفيسور
لى جيمين من جامعة تشنغدو للطب الصينى التقليدى إن الشركات الطبية تجمع الأظافر من المدارس والقرى ثم تقوم بتنظيفها وتعقيمها قبل معالجتها بالحرارة وطحنها إلى مسحوق، وأكد أن الحصول على كميات كبيرة ليس سهلا إذ ينمو لدى الشخص البالغ 100 جرام فقط من الأظافر سنويا، كما شدد على أن المكونات والمنتجات تخضع لفحوص دقيقة قبل طرحها فى الأسواق نافيا إمكانية شراء أظافر غير مطابقة مثل أظافر الأقدام.
مكونات أخرى مثيرة للجدل
الأظافر ليست العنصر الوحيد المأخوذ من جسم الإنسان والمستخدم فى الطب الصينى التقليدي، فقد شمل التراث الطبى الصينى أيضا الأسنان والشعر وحتى قشرة الشعر، ووفقا لكتاب "بنكاو جانجمو" الذى كتبه لى شى تشن فى القرن السادس عشر فقد كان يتم خلط قشرة الشعر المتساقطة فى الأمشاط مع حساء الأرز أو النبيذ لعلاج الصداع.
تباينت ردود فعل الجمهور حول استخدام الأظافر فى الأدوية فبينما اعتبر البعض الأمر مقززا مؤكدين أن الأظافر متسخة رأى آخرون أنه آمن تماما بعد خضوعها لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة، وذهب آخرون إلى أن الطب الصينى التقليدى ما يزال يضم الكثير من المعارف المدهشة التى تستند إلى خبرات قرون طويلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ما اسباب تشوه الأظافر؟.. طرق بسيطة للعلاج والوقاية
13:54 | 2025-08-23
8 أطعمة تحسن صحة الشعر والبشرة والأظافر
10:55 | 2025-08-29
أمير قطر: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة "صادم" ويمثل محاولة إفشال المفاوضات مع حماس
08:57 | 2025-09-15
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة في جل الأظافر لدواعٍ صحية.. ماذا عن العراق؟
10:00 | 2025-09-05
منوعات
علم وعالم
أظافر
الصين
السومرية
الطب
مستشفى جامعة
جامعة بكين
البروفيسور
كيلوغ
ﻹعادة
القرن
جيمي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
اقتصاد
40.6%
11:19 | 2025-09-29
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
أمن
23.95%
01:45 | 2025-09-30
طائرة أمريكية ستحط في ايران اليوم.. ماذا تحمل؟
01:45 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
أمن
19.72%
04:25 | 2025-09-30
بعد اعلان القبض على 38 متهما.. تغيير اسم "المحتوى الهابط" الى "المخل بالآداب العامة"
04:25 | 2025-09-30
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
محليات
15.73%
12:30 | 2025-09-29
الأربعاء يقلب الموازين لدى العراقيين
12:30 | 2025-09-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-01
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2025 | 2025
14:16 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
Live Talk
الايادي الخضراء .. شباب يعيدون الحياة للطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٢٨ | 2025
10:30 | 2025-09-30
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
اخترنا لك
روسيا تبتكر مادة جديدة لتحويل الماء إلى وقود
09:07 | 2025-10-01
شهرٌ لن يمرّ بسلام.. تشرين الاوّل: شهر التقلبات والانقلابات!
01:00 | 2025-10-01
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
فوائد مذهلة لقشر الليمون
13:09 | 2025-09-30
علامات تسبق كل نوبة قلبية وسكتة دماغية.. راقبها بشدة
12:21 | 2025-09-30
مقارنة بتسعينيات القرن الماضي.. ارتفاع صادم في عدد الأيام شديدة الحر
12:06 | 2025-09-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.