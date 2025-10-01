"كيلوغرام الأظافر بـ21 دولار"... والاستخدام صادم!

ووفقًا لتقارير حديثة، تقوم شركات إنتاج الأدوية التقليدية في بشراء الأظافر المقصوصة من المدارس والمجتمعات الريفية. وبعد جمعها، تُغسل جيدًا، ثم تُجفف وتُطحن إلى مسحوق ناعم يُضاف إلى وصفات علاجية مختلفة.وسلطت وسائل الإعلام الصينية الضوء مؤخرًا على امرأة من مقاطعة خبي كانت تبيع قصاصات أظافرها عبر الإنترنت مقابل 150 يوانًا صينيًّا (حوالي 21 دولارًا أمريكيًا) للكيلوغرام. وكانت بدأت في جمعها منذ طفولتها، وقررت أخيرًا الاستفادة منها ماديًّا.ويعود الاهتمام المتجدد بهذه القصاصات جزئيًّا إلى ندرتها؛ إذ إن الشخص البالغ لا يُنتج سوى حوالي 100 غرام من أظافر اليد سنويًّا؛ ما يجعل جمع كميات كبيرة أمرًا صعبًا. ونتيجة لذلك، يبقى الطلب على الأظافر النظيفة وغير المعالجة مرتفعًا نسبيًّا.فى الطب الصينى التقليدى تعرف أظافر الإنسان باسم "جين توى" ويقال إنها فعالة فى إزالة الحرارة والعناصر السامة من الجسم كما تساعد على إلتئام الجروح، وقد ورد ذكرها فى نصوص طبية قديمة أبرزها كتاب الطبيب سون سيمياو الذى عاش بين عامى 581 و682 ميلادية حيث تضمن وصفات لعلاج انتفاخ البطن عند الأطفال باستخدام الأظافر المحروقة والممزوجة بحليب الأم.ورغم أن استخدامها قد تراجع منذ الستينيات بسبب انتشار طلاء الأظافر الذي يُعتبر ملوثًا، فإن الأظافر بدأت تعود تدريجيًّا إلى المشهد الطبي التقليدي.وأوضح الطبيب هى لان من الثالث أن أطباء الطب الصينى كانوا يصفون الأظافر حتى ستينيات العشرين لكن استخدامها انخفض مع اكتشاف مكونات بديلة تقدم تأثيرات مشابهة، ومع ذلك عاد الاهتمام بها عام 2018 عندما حاز دواء صينى على براءة اختراع لعلاج التهابات الحلق وكان أحد مكوناته أظافر الإنسان.قال لى جيمين من جامعة تشنغدو للطب الصينى التقليدى إن الشركات الطبية تجمع الأظافر من المدارس والقرى ثم تقوم بتنظيفها وتعقيمها قبل معالجتها بالحرارة وطحنها إلى مسحوق، وأكد أن الحصول على كميات كبيرة ليس سهلا إذ ينمو لدى الشخص البالغ 100 جرام فقط من الأظافر سنويا، كما شدد على أن المكونات والمنتجات تخضع لفحوص دقيقة قبل طرحها فى الأسواق نافيا إمكانية شراء أظافر غير مطابقة مثل أظافر الأقدام.الأظافر ليست العنصر الوحيد المأخوذ من جسم الإنسان والمستخدم فى الطب الصينى التقليدي، فقد شمل التراث الطبى الصينى أيضا الأسنان والشعر وحتى قشرة الشعر، ووفقا لكتاب "بنكاو جانجمو" الذى كتبه لى شى تشن فى القرن السادس عشر فقد كان يتم خلط قشرة الشعر المتساقطة فى الأمشاط مع حساء الأرز أو النبيذ لعلاج الصداع.تباينت ردود فعل الجمهور حول استخدام الأظافر فى الأدوية فبينما اعتبر البعض الأمر مقززا مؤكدين أن الأظافر متسخة رأى آخرون أنه آمن تماما بعد خضوعها لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة، وذهب آخرون إلى أن الطب الصينى التقليدى ما يزال يضم الكثير من المعارف المدهشة التى تستند إلى خبرات قرون طويلة.