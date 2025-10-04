من الورق إلى الطريق… الدقيقة التي تساوي ثروة!

قد تبدو دقيقة من الوقت شيئاً عابراً في حياتنا اليومية، لكن في عالم صناعة السيارات، الدقيقة الواحدة قد تعادل ميزانية شركة ناشئة كاملة! نعم، هكذا هو الحال عندما نتحدث عن البحث والتطوير (R&D) في صناعة السيارات، حيث تتحول الثواني إلى ملايين الدولارات.

تكلفة تطوير سيارة جديدة



ووفقاً لتقارير صناعة السيارات، فإن تطوير طراز جديد من الصفر قد يكلف ما بين 1 إلى 6 مليارات دولار، بحسب حجم الشركة وتعقيدات التكنولوجيا المستخدمة (محركات احتراق تقليدية، كهربائية، أو هجينة).



إذا أخذنا متوسط 3 مليارات دولار لتطوير سيارة جديدة خلال فترة تمتد من 4 إلى 5 سنوات، فهذا يعني أن الدقيقة الواحدة من العمل في هذه الفترة تكلف تقريباً:



3,000,000,000 ÷ (5 سنوات × 365 يوم ×24 ساعة × 60 دقيقة) = 1,140 دولار لكل دقيقة



مجالات إنفاق ميزانية التطوير



هذه الأموال لا تُنفق عبثاً؛ فهي تغطي جوانب متعددة:



التصميم والابتكار: من رسم الخطوط الأولى على الورق إلى النماذج ثلاثية الأبعاد.



البحث في المواد: تطوير فولاذ أقوى وأخف، أو بطاريات أكثر كفاءة للسيارات الكهربائية.



اختبارات الأمان: كل تجربة تصادم تكلف مئات آلاف الدولارات، لكنها ضرورية لإنقاذ الأرواح.



البرمجيات والأنظمة الذكية: مع ازدياد اعتماد السيارات على البرمجيات، أصبح تطوير أنظمة القيادة الذاتية والاتصال بالإنترنت يستهلك نسبة ضخمة من الميزانية.



الزمن = المال في صناعة السيارات



المثير أن شركات السيارات لا تملك رفاهية إضاعة الوقت؛ فكل دقيقة تأخير قد تعني تأخر إطلاق الطراز وخسارة مئات الملايين من السوق. لهذا نجد أن جداول العمل في أقسام التطوير تُدار بدقة عسكرية تقريباً.



لذلك حين تسمع أن سيارة جديدة وصلت إلى الأسواق بعد سنوات من التطوير، تذكّر أن كل دقيقة من هذه السنوات كانت تساوي آلاف الدولارات. وبالنسبة لشركات السيارات، فإن الوقت ليس ذهباً فقط… بل مليارات خضراء تُصرف من أجل أن نرى على الطرقات سيارة واحدة جديدة.



مقارنة بين شركات كبرى: تكلفة الدقيقة





إذا افترضنا أن الإنفاق الأخير المعروف على البحث والتطوير بلغ 8.84 مليار دولار، وبأن فترة التطوير المتوسطة بلغت 5 سنوات فإن الإنفاق بالدقيقة يصل إلى:

8,840,000,000 ÷ (5 × 365 × 24 × 60) = 3,357 دولار/دقيقة



تسلا

إذا بلغ الإنفاق 4.80 مليار دولار، ومدة التطوير المتوقعة 4 سنوات نظرًا للابتكار العالي، فإن الإنفاق بالدقيقة يبلغ:

4,800,000,000 ÷ (4 × 365 × 24 × 60) = 1,819 دولار/دقيقة



مرسيدس-بنز

إذا كان الإنفاق 5.78 مليار دولار، وفترة التطوير استغرقت 5 سنوات، فإن الإنفاق بالدقيقة يبلغ:

5,780,000,000 ÷ (5 × 365 × 24 × 60) = 2,190 دولار/دقيقة