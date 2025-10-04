الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542725-638950764869234723.jpeg
من الورق إلى الطريق… الدقيقة التي تساوي ثروة!
منوعات
2025-10-04 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
قد تبدو دقيقة من الوقت شيئاً عابراً في حياتنا اليومية، لكن في عالم صناعة السيارات، الدقيقة الواحدة قد تعادل ميزانية شركة ناشئة كاملة! نعم، هكذا هو الحال عندما نتحدث عن البحث والتطوير (R&D) في صناعة السيارات، حيث تتحول الثواني إلى ملايين الدولارات.
تكلفة تطوير سيارة جديدة
ووفقاً لتقارير صناعة السيارات، فإن تطوير طراز جديد من الصفر قد يكلف ما بين 1 إلى 6 مليارات دولار، بحسب حجم الشركة وتعقيدات التكنولوجيا المستخدمة (محركات احتراق تقليدية، كهربائية، أو هجينة).
إذا أخذنا متوسط 3 مليارات دولار لتطوير سيارة جديدة خلال فترة تمتد من 4 إلى 5 سنوات، فهذا يعني أن الدقيقة الواحدة من العمل في هذه الفترة تكلف تقريباً:
3,000,000,000 ÷ (5 سنوات × 365 يوم ×24 ساعة × 60 دقيقة) = 1,140 دولار لكل دقيقة
أي أن كل دقيقة يمضيها مهندس أو مصمم أو فريق اختبار على السيارة، تُضاف إلى فاتورة بالملايين.
مجالات إنفاق ميزانية التطوير
هذه الأموال لا تُنفق عبثاً؛ فهي تغطي جوانب متعددة:
التصميم والابتكار: من رسم الخطوط الأولى على الورق إلى النماذج ثلاثية الأبعاد.
البحث في المواد: تطوير فولاذ أقوى وأخف، أو بطاريات أكثر كفاءة للسيارات الكهربائية.
اختبارات الأمان: كل تجربة تصادم تكلف مئات آلاف الدولارات، لكنها ضرورية لإنقاذ الأرواح.
البرمجيات والأنظمة الذكية: مع ازدياد اعتماد السيارات على البرمجيات، أصبح تطوير أنظمة القيادة الذاتية والاتصال بالإنترنت يستهلك نسبة ضخمة من الميزانية.
الزمن = المال في صناعة السيارات
المثير أن شركات السيارات لا تملك رفاهية إضاعة الوقت؛ فكل دقيقة تأخير قد تعني تأخر إطلاق الطراز وخسارة مئات الملايين من السوق. لهذا نجد أن جداول العمل في أقسام التطوير تُدار بدقة عسكرية تقريباً.
لذلك حين تسمع أن سيارة جديدة وصلت إلى الأسواق بعد سنوات من التطوير، تذكّر أن كل دقيقة من هذه السنوات كانت تساوي آلاف الدولارات. وبالنسبة لشركات السيارات، فإن الوقت ليس ذهباً فقط… بل مليارات خضراء تُصرف من أجل أن نرى على الطرقات سيارة واحدة جديدة.
مقارنة بين شركات كبرى: تكلفة الدقيقة
تويوتا
إذا افترضنا أن الإنفاق الأخير المعروف على البحث والتطوير بلغ 8.84 مليار دولار، وبأن فترة التطوير المتوسطة بلغت 5 سنوات فإن الإنفاق بالدقيقة يصل إلى:
8,840,000,000 ÷ (5 × 365 × 24 × 60) = 3,357 دولار/دقيقة
تسلا
إذا بلغ الإنفاق 4.80 مليار دولار، ومدة التطوير المتوقعة 4 سنوات نظرًا للابتكار العالي، فإن الإنفاق بالدقيقة يبلغ:
4,800,000,000 ÷ (4 × 365 × 24 × 60) = 1,819 دولار/دقيقة
مرسيدس-بنز
إذا كان الإنفاق 5.78 مليار دولار، وفترة التطوير استغرقت 5 سنوات، فإن الإنفاق بالدقيقة يبلغ:
5,780,000,000 ÷ (5 × 365 × 24 × 60) = 2,190 دولار/دقيقة
خلاصة: الدقيقة = ملايين
تكلف كل دقيقة من البحث والتطوير في شركات مثل تويوتا، تسلا، ومرسيدس، ما بين 1,800 إلى 3,500 دولار تقريباً، حسب الشركة وكيفية إدارة المشروع والفترة الزمنية.
هذه التكاليف لا تشمل فقط تصميم السيارة، بل أيضًا الأمان، الاختبارات، البرمجيات، المواد الجديدة، الأنظمة الذكية، والابتكار الهيكلي أو التقني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
