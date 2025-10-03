تحذيرات من محتوى يروج للمثلية بالعربية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:50 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542736-638950794517497817.jpeg
تحذيرات من محتوى يروج للمثلية بالعربية
منوعات
2025-10-03 | 05:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
389 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
شن
إيلون ماسك
حملة مكثفة في الأيام الأخيرة يدعو فيها إلى إلغاء الاشتراكات في خدمة "نتفليكس"، احتجاجا على ما وصفه بالترويج لما يسمى بـ"الأجندة الصاحية للمتحولين جنسيا" بين الأطفال.
وطالب ماسك، مستخدما منصة "إكس" التي يمتلكها ويحظى فيها بأكثر من 227 مليون متابع لحسابه، متابعيه بمقاطعة "نتفليكس" لتضمينها شخصيات من "مجتمع الميم" في محتواها، حيث قام في غضون ثلاثة أيام فقط بنشر أو إعادة نشر دعوات للمقاطعة ما لا يقل عن 26 مرة.
واندلعت موجة ماسك الغاضبة بشكل واضح يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعاد نشر مقطع من حساب الناشط اليميني "ليبس أوف
تيك توك
" يظهر مشهدا من مسلسل "نتفليكس" Dead End: Paranormal Park، وعلق عليه ماسك قائلا: "هذا غير مقبول". كان المشهد يضم شخصية "بارني" التي
تعلن عن
كونها متحولة جنسيا.
واتهم منشور "ليبس أوف تيك توك" المسلسل بـ"تلقين الأطفال أفكارا حول المتحولين جنسيا، وهذا المسلسل موجه للأطفال بعمر 7 سنوات"، في إشارة إلى تصنيف "نتفليكس" TV-Y7 الذي يعني أن المسلسل مناسب للمشاهدين من سن السابعة فما فوق.
كذلك انتقد نشطاء عرب بث هذا المحتوى المشوه باللغة العربية للأطفال.
الجدير بالذكر أن المسلسل قد عرض في 20 حلقة عام 2022 قبل أن تقوم "نتفليكس" بإلغائه في العام التالي، وهي لا تروج له حاليا.
وردا على ذلك، سارع زاك
باراك
، مؤدي صوت شخصية "بارني" للرد على
رواية
ماسك، كاتبا على المنصة: "يمكنك الترويع قدر ما تشاء، لكن الأطفال وأولياء أمورهم أخبروني أن هذا المسلسل أنقذ حياتهم".
ولم يقتصر هجوم ماسك على هذه الحالة، بل توسع ليشمل إعادة نشر تغريدات لمستخدمين آخرين قالوا إنهم ألغوا اشتراكاتهم احتجاجا على ما دعاه ماسك بـ"أجندة لغسل أدمغة الأطفال" بمحتوى داعم لـ"حقوق مجتمع الميم". كما كتب: "ألغوا نتفليكس من أجل صحة أطفالكم"، مصورا "أجندة نتفليكس الصاحية حول المتحولين جنسيا" على أنها "حصان طروادة" يتم إدخاله إلى
قلعة
تحمل علامة "أطفالكم". وأعرب عن تأييده لتغريدة زعمت أن "الدعاية للمتحولين جنسيا لا تتخفى في الخلفية على نتفليكس بل يروجونها بنشاط للمستخدمين"، مشيرا إلى مقال على موقع "نتفليكس" الإعلامي بعنوان "احتفلوا بيوم الرؤية للمتحولين جنسيا مع هذه الأفلام والمسلسلات الـ16".
وتوسع هجوم ماسك ليشمل مسلسلات أخرى مثل "ذا
بيبي
سترز كلوب" و"كوكوميلون"، متبنيا حججا يمينية حول أن سياسات التوظيف في الشركة "مناهضة للبيض"، كما أعاد نشر ادعاءات بأن جميع التبرعات السياسية لموظفي "نتفليكس" في 2024 ذهبت للحزب الديمقراطي. وواصل هجومه حتى على تقرير نتفليكس للتنوع والشمول لعام 2023، معلقا عليه بدعوة جديدة إلى "إلغاء نتفليكس".
ويأتي هذا الهجوم في سياق شخصي لماسك، فهو والد ابنة متحولة جنسيا، وهي فيفيان ويلسون، التي قطعت علاقتها به علنا وانتقدت مواقفه المناهضة للمتحولين. وفي أوراقها القانونية لتغيير اسمها وجنسها عام 2022، كتبت أنها لا ترغب بأي صلة بأبيها البيولوجي. ورد ماسك على ذلك بالقول إنه "فقد ابنه، جوهريا"، مشيرا إلى أنه أعطى الموافقة لها لتلقي الرعاية التي تؤكد هويتها الجندرية عندما كانت قاصرا، وهي خطوة يقول إنه "تم خداعه" للقيام بها.
من جانبها، لم تعلق "نتفليكس" علنا على هجوم ماسك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
توقيف صانعة محتوى هاجمت شرطيا بعبارات طائفية
07:30 | 2025-09-16
برشلونة يروّج لدولة إفريقية على قمصانه.. ما التفاصيل؟
14:24 | 2025-07-30
القبض على مروج لعصابات داعش في ديالى
06:36 | 2025-09-17
يثقّف لـ"حصر السلاح" ومعارض للمثلية.. بطاقة تعريفية للناشط الأميركي القتيل كيرك
05:03 | 2025-09-11
تحذيرات
مثلية
السومرية نيوز
اللغة العربية
سومرية نيوز
إيلون ماسك
السومرية
تعلن عن
تيك توك
الصاحي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
41.5%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
27.43%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
أمن
19.05%
11:58 | 2025-10-01
مصدر يوضح طبيعة أصوات الانفجارات التي سمعت في بغداد
11:58 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
اقتصاد
12.03%
10:11 | 2025-10-01
صعود بأسعار الدولار
10:11 | 2025-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
الأكثر مشاهدة
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
اخترنا لك
اكتشاف جديد.. مادة هلامية من الفطر لتجديد الأنسجة البشرية
09:19 | 2025-10-03
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
06:40 | 2025-10-03
"فيروس كورونا".. علماء يتحدثون عن عواقب مدى الحياة
14:00 | 2025-10-02
ترند Trad Wife - الزوجة التقليدية: حنين للماضي أم فخّ لأرباح هائلة؟
09:02 | 2025-10-02
أقوى 5 سيارات ربحت الملايين وصنعت التاريخ
03:25 | 2025-10-02
خطر ينتشر على "تيك توك"
12:39 | 2025-10-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.