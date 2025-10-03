دواء لمرض الزهايمر يظهر نتائج واعدة لعلاج التوحد

وأجرى فريق من باحثي في "تجربة شملت 42 مراهقا تبلغ أعمارهم 13 عاما تقريبا، لتقييم تأثير دواء "ميمانتين" (المعروف أيضا باسم "إبيكسا") على أعراض التوحد، حيث يُستخدم هذا الدواء عادة لعلاج مرضى ألزهايمر الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية، ويعمل عن طريق حجب تأثير مادة الغلوتامات في الدماغ، وهي حمض أميني طبيعي يعتبر واحدا من أهم الناقلات العصبية".وبعد 12 أسبوعا من العلاج، لاحظ الباحثون أن "أكثر من نصف المشاركين الذين تناولوا "ميمانتين" أظهروا تحسنا ملحوظا في مهارات التواصل الاجتماعي، مقارنة بنسبة 20% فقط من المجموعة التي تناولت دواء وهميا".ووجد الباحثون أن "احتمال الاستجابة للعلاج كان أعلى بنسبة 4.8 مرات لدى المراهقين الذين تناولوا "ميمانتين".وأظهرت الدراسة أن "الدواء كان أكثر فعالية لدى المراهقين الذين لديهم مستويات مرتفعة من مادة الغلوتامات، وهي مادة يُعتقد أن لها دورا في تطور بعض أعراض التوحد، مثل صعوبة التواصل وفرط الحساسية للأصوات والألم".وأشار الباحثون إلى أن "النتائج تظهر أن "ميمانتين" قد يكون خيارا علاجيا واعدا لجزء كبير من مرضى التوحد، مع ضرورة إجراء مزيد من الدراسات التجريبية لتأكيد النتائج".لكن الدراسة لم تخل من القيود، "إذ شملت غالبية المشاركين من البيض، ولم تتضمن مراهقين مصابين بالتوحد مع إعاقات ذهنية، ما قد يؤثر على إمكانية تعميم النتائج على جميع الفئات".