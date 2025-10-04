رياح شمسية تسبب عاصفة مغناطيسية

وقال المختبر في بيان إن "العاصفة المغناطيسية، التي بدأت صباح الثلاثاء، مستمرة حتى الآن لأكثر من 50 ساعة مع انقطاعات قصيرة، دون تسجيل أي مؤشرات إيجابية على استقرار الوضع".وأوضح البيان أن "شدة العاصفة تتراوح بين G1 وG3، ما يعني أنها تبقى عند مستوى معتدل معظم الوقت، مع ظهور ذروات قوية أحيانًا".وأشار العلماء إلى أن "السبب الرئيسي لاستمرار اضطراب الغلاف المغناطيسي هو السرعة العالية للغاية للرياح الشمسية، التي تتراوح بين 700 و800 كلم/ثانية، وتصل أحيانا إلى 900 كلم/ثانية، أي أعلى بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات عن الطبيعي".ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط التوهجات الشمسية وتأثير ثقب إكليلي كبير على الأرض، دخلت الأرض منطقة تأثيره الليلة الماضية.وأكد الخبراء أن "الجانب الإيجابي يكمن في أن نشاط التوهجات الشمسية لم يتجاوز بعد حدود الفئة M، التي على الرغم من كونها قوية، تظل أضعف بعشر مرات تقريبا من التوهجات الشمسية من الفئة X الأكثر قوة".وأشار البيان إلى أن "الغلاف المغناطيسي للأرض قد استقر نسبيا، ولكنه لا يزال في حالة عاصفة متوسطة المستوى. وإذا لم تحدث توهجات شمسية كبيرة أو اصطدامات مباشرة بسحب البلازما، فقد تظهر علامات تحسن في الظروف المغناطيسية الأرضية خلال يوم إلى يومين".