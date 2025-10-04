علاقة مقلقة بين النوم وصحة الدماغ.. ابتعدوا عن هذا النمط

وهذا الاكتشاف المهم يأتي من خلال بحث شامل أجراه معهد كارولينسكا في السويد، ونشر في المجلة العلمية المرموقة eBioMedicine.واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ضخمة شملت 27500 شخص من منتصف العمر وكبار السن من البريطاني، حيث خضع جميع المشاركين لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.وباستخدام تقنيات متطورة في التعلم الآلي، تمكن الباحثون من تقدير العمر البيولوجي لأدمغة المشاركين بناء على أكثر من ألف خاصية مختلفة ظهرت في الصور المغناطيسية.وقام فريق البحث بتقييم جودة النوم لدى المشاركين من خلال خمسة عوامل أساسية شملت: النمط الزمني للنوم (ما إذا كان الشخص نهاري أو ليلي)، ومدة النوم، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار. وبناء على هذه العوامل، تم تصنيف المشاركين إلى ثلاث فئات: ذوي النوم الصحي، والنوم المتوسط، والنوم السيء.وتكشف النتائج تفاصيل مذهلة، حيث يوضح الباحثون أن كل نقطة انخفاض في جودة النوم تتوافق مع زيادة الفجوة بين عمر الدماغ البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي بنحو ستة أشهر. بل إن الأشخاص الذين يعانون من سوء النوم المزمن كانت أدمغتهم تبدو أكبر بمعدل عام واحد كامل مقارنة بعمرهم الفعلي.ولفهم الآليات الكامنة وراء هذه الظاهرة، قام الباحثون بتحليل مستويات الالتهاب منخفض الدرجة في أجسام المشاركين. واكتشفوا أن الالتهاب الجهازي يفسر ما يزيد عن 10% من الرابط بين سوء النوم وتقدم عمر الدماغ. وهذه النتيجة تقدم دليلا مهما على أن الالتهاب يلعب دورا وسيطا في تأثير النوم على صحة الدماغ.وتشير الباحثة الرئيسية أبيجيل دوف من قسم البيولوجيا العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في معهد كارولينسكا إلى أن "هذه النتائج تقدم أدلة قوية على أن سوء النوم قد يساهم في تسريع شيخوخة الدماغ، كما تشير إلى الالتهاب كأحد الآليات الأساسية وراء هذه العلاقة".وتضيف دوف: "نظرا لأن النوم عامل قابل للتعديل والتحسين، فقد يصبح من الممكن منع التسارع في شيخوخة الدماغ وربما حتى الوقاية من التدهور المعرفي من خلال اعتماد عادات نوم أكثر صحية".وإلى جانب دور الالتهاب، يطرح الباحثون آليات إضافية قد تفسر هذه العلاقة، منها التأثير السلبي لسوء النوم على نظام التخلص من الفضلات في الدماغ الذي ينشط خاصة أثناء النوم، وكذلك التأثير غير المباشر على صحة القلب والأوعية الدموية التي تنعكس بدورها على صحة الدماغ.ومن المهم الإشارة إلى أن الدراسة تواجه بعض القيود، أهمها أن المشاركين في البنك الحيوي البريطاني يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة من عامة السكان، كما أن الاعتماد على التقرير الذاتي لجودة النوم قد يؤثر على دقة النتائج. ومع ذلك، تبقى هذه الدراسة خطوة مهمة في فهم العلاقة المعقدة بين النوم وصحة الدماغ.