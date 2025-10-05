يمنع 40 ألف حالة وفاة يوميا.. اليكم النظام الغذائي المثالي في العالم

وبحسب لجنة مكونة من 70 خبيرا عالميا، فإن اتباع "نظام غذائي صحي للكوكب" يمكن أن يمنع 40 ألف حالة وفاة يوميا، ويقلل من التفاوتات، ويخفض إلى النصف كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث من أنظمة إنتاج الغذاء الحالية.وبحسب موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي فإن "هذه حقيقة موثقة الآن بشكل كامل: على الرغم من الإنتاج الكافي من الغذاء من حيث السعرات الحرارية، فإن ثلث سكان العالم لا يحصلون على ما يكفي من الطعام كل يوم، في حين أن السمنة وزيادة الوزن كانت تتزايد بلا هوادة على مدى أربعة عقود وتؤثر الآن على أكثر من 40 %من البالغين.وفي 16 يناير/كانون الثاني 2019، نشرت اللجنة النتائج الأولى لأبحاثها في مجلة "لانسيت"، وتُعدّ المقالة الآن من أكثر المقالات العلمية استشهادًا في العالم، حيث اقترح الخبراء "النظام الغذائي الصحي الكوكبي" (PHD)، وهو نظام غذائي مُصمم ليكون صحيًا، ومرنًا بما يكفي للتكيف مع جميع الثقافات، ومستدامًا بيئيًا.هذا النظام الغذائي مرن ويعتمد بشكل أساسي على الأطعمة النباتية (الخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، والزيوت غير المشبعة)؛ إضافة إلى كميات معتدلة من الأسماك والمأكولات البحرية، والدواجن (بحد أقصى حصتين أسبوعيًا)، ومنتجات الألبان، والبيض؛ وكميات قليلة من اللحوم الحمراء (حصة واحدة أسبوعيًا من لحم البقر، أو الضأن، وكميات قليلة من اللحوم المصنعة، والأطعمة فائقة التصنيع، والسكريات المضافة، والحبوب المكررة، والخضراوات النشوية.