لماذا يجب عليك تفعيل وضع الطيران في هاتفك؟

مع ذلك، غالبًا ما ننسى أن هناك ميزة بسيطة ومهمة يمكنها أن تحسّن تجربة استخدامنا اليومية، وهي وضع الطيران.وهذه الميزة، التي يتم تفعيلها عادةً أثناء الرحلات الجوية فقط، تحمل فوائد متعددة، تبدأ من تسريع شحن الهاتف وتصل إلى حماية بياناتك وتحسين التركيز. لذا، فقد حان الوقت أن تنظر إليها بجدية أكبر.شحن أسرعأحد أبرز مزايا تفعيل وضع الطيران هو تسريع عملية الشحن. فعند تنشيط هذا الوضع، يتم قطع الاتصالات الخلوية والواي فاي و البلوتوث دفعةً واحدة.وهذا يخفف العبء على البطارية ويمنع الهاتف من استنزاف الطاقة أثناء البحث المستمر عن شبكات أو الحفاظ على الاتصالات، ما يتيح للهاتف أن يستقبل الشحن بشكل أسرع، خصوصًا عندما يكون الوقت محدودًا.إصلاح ضعف الإشارةهل سبق أن واجهت انقطاعًا في المكالمات أو بطئًا في الإنترنت؟ فبدلاً من إعادة تشغيل الهاتف، يمكنك تفعيل وضع الطيران لبضع ثوانٍ ثم تعطيله مجددًا. هذا الإجراء يجبر الهاتف على قطع الاتصال وإعادة الربط من جديد، مما غالبًا ما يعيد الاتصال بأقوى برج هاتف متاح ويحسن جودة الإشارة.حماية بياناتكفي الأماكن العامة مثل المقاهي أو صالات الانتظار، قد يتصل هاتفك تلقائيًا بشبكات مفتوحة محفوظة مسبقًا، ما يعرض بياناتك للخطر أمام المتسللين.وتفعيل وضع الطيران يمنع الهاتف من الاتصال التلقائي بأي شبكة، ما يقلل من فرص اعتراض أو تسريب بياناتك إلى جهات غير موثوقة.تعزيز التركيزإلى جانب الفوائد التقنية، يوفر لك وضع الطيران فرصة لوقفة من الإشعارات المستمرة والرسائل والتنبيهات والمكالمات التي تشتت الانتباه. إنه نوع من الديتوكس الرقمي الذي يساعدك على التركيز على عملك أو دراستك أو أي نشاط إبداعي دون مقاطعة.تفعيل بسيط وسريعتفعيل وضع الطيران على معظم الهواتف الذكية لا يتطلب سوى نقرة أو اثنتين. على أجهزة أندرويد، اسحب من أعلى الشاشة لفتح لوحة الإعدادات السريعة ثم اضغط على أيقونة الطائرة.وعلى الآيفون، اسحب من الزاوية العلوية اليمنى لفتح واضغط على نفسه. وعند التفعيل، ينبغي أن ترى أيقونة الطائرة مضيئة، ويُفصل كل اتصال لاسلكي. لكن إذا أردت، يمكنك إعادة تفعيل الواي فاي أو البلوتوث يدويًا أثناء وجودك في وضع الطيران.ومع هذه الفوائد يبدو أن وضع الطيران ليس مجرد خيار مخصص للطيران فقط، بل أداة صغيرة وفعالة لجعل هاتفك يعمل بكفاءة أكبر في حياتك اليومية.