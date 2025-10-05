الصفحة الرئيسية
لماذا يجب عليك تفعيل وضع الطيران في هاتفك؟
منوعات
2025-10-05 | 11:36
السومرية نيوز
– منوعات
في عالم اليوم، حيث يرافقنا الهاتف الذكي في كل مكان.
مع ذلك، غالبًا ما ننسى أن هناك ميزة بسيطة ومهمة يمكنها أن تحسّن تجربة استخدامنا اليومية، وهي وضع الطيران.
وهذه الميزة، التي يتم تفعيلها عادةً أثناء الرحلات الجوية فقط، تحمل فوائد متعددة، تبدأ من تسريع شحن الهاتف وتصل إلى حماية بياناتك وتحسين التركيز. لذا، فقد حان الوقت أن تنظر إليها بجدية أكبر.
شحن أسرع
أحد أبرز مزايا تفعيل وضع الطيران هو تسريع عملية الشحن. فعند تنشيط هذا الوضع، يتم قطع الاتصالات الخلوية والواي فاي و البلوتوث دفعةً واحدة.
وهذا يخفف العبء على البطارية ويمنع الهاتف من استنزاف الطاقة أثناء البحث المستمر عن شبكات أو الحفاظ على الاتصالات، ما يتيح للهاتف أن يستقبل الشحن بشكل أسرع، خصوصًا عندما يكون الوقت محدودًا.
إصلاح ضعف الإشارة
هل سبق أن واجهت انقطاعًا في المكالمات أو بطئًا في الإنترنت؟ فبدلاً من إعادة تشغيل الهاتف، يمكنك تفعيل وضع الطيران لبضع ثوانٍ ثم تعطيله مجددًا. هذا الإجراء يجبر الهاتف على قطع الاتصال وإعادة الربط من جديد، مما غالبًا ما يعيد الاتصال بأقوى برج هاتف متاح ويحسن جودة الإشارة.
حماية بياناتك
في الأماكن العامة مثل المقاهي أو صالات الانتظار، قد يتصل هاتفك تلقائيًا بشبكات
واي فاي
مفتوحة محفوظة مسبقًا، ما يعرض بياناتك للخطر أمام المتسللين.
وتفعيل وضع الطيران يمنع الهاتف من الاتصال التلقائي بأي شبكة، ما يقلل من فرص اعتراض أو تسريب بياناتك إلى جهات غير موثوقة.
تعزيز التركيز
إلى جانب الفوائد التقنية، يوفر لك وضع الطيران فرصة لوقفة من الإشعارات المستمرة والرسائل والتنبيهات والمكالمات التي تشتت الانتباه. إنه نوع من الديتوكس الرقمي الذي يساعدك على التركيز على عملك أو دراستك أو أي نشاط إبداعي دون مقاطعة.
تفعيل بسيط وسريع
تفعيل وضع الطيران على معظم الهواتف الذكية لا يتطلب سوى نقرة أو اثنتين. على أجهزة أندرويد، اسحب من أعلى الشاشة لفتح لوحة الإعدادات السريعة ثم اضغط على أيقونة الطائرة.
وعلى الآيفون، اسحب من الزاوية العلوية اليمنى لفتح
مركز التحكم
واضغط على
الرمز
نفسه. وعند التفعيل، ينبغي أن ترى أيقونة الطائرة مضيئة، ويُفصل كل اتصال لاسلكي. لكن إذا أردت، يمكنك إعادة تفعيل الواي فاي أو البلوتوث يدويًا أثناء وجودك في وضع الطيران.
ومع هذه الفوائد يبدو أن وضع الطيران ليس مجرد خيار مخصص للطيران فقط، بل أداة صغيرة وفعالة لجعل هاتفك يعمل بكفاءة أكبر في حياتك اليومية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
