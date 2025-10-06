15 ألف شخص وحضور اماراتي رفيع.. فعاليات مثيرة في حفل "الامارات تحب العراق" بدبي

وقالت وسائل اعلام ان الفعالية " تحب "، انطلقت في احتفاء بالروابط الأخوية بين العشبين واستعراضا لغنى الموروث الشعبي العراقي وتقاليده العريقة، وشهدت الفعالية تقديم مجموعة من الفقرات التراثية التي عكست خصوصية الهوية العراقية، من بينها طقوس "ميز "، وهو أحد أهم الرموز في مراسم عقد القِران بالعراق، حيث عُرضت طاولة المهر بما تحمله من رموز ودلالات متوارثة عبر الأجيال.كما ألقى الحضور الضوء على موروث "ليلة "، التي يحتفل بها العراقيون مساء أول أحد من شهر شعبان من كل عام، استذكاراً لقصة النبي زكريا عليه السلام وشهد الركن المخصص لهذه المناسبة أجواءً روحانية مفعمة بالأمل، تخللتها طقوس إضاءة الشموع، وتزيين الموائد بالأكلات العراقية التقليدية مثل الدولمة والكليجة والبقلاوة والزلابية والزردة، وسط أهازيج الأطفال وأغانيهم التراثية: "يا زكريا عودي علينا... كل سنة وكل عام".وحضر الفعالية 15 ألف شخص ليعيشوا تجربة ثقافية وفنية وترفيهية، فيما شهد جانب من المحفل نزول وزير التسامح والتعايش نهيان من خشبة المسرح ليكرم العلامة العراقي احمد ، بدلا من صعود الكبيسي الى الخشبة ليحصل على تكريمه.