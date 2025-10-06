الصفحة الرئيسية
واشنطن تدعو الى التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة
للمتزوجين.. لا تحل الخلافات العائلية قبل النوم
منوعات
2025-10-06 | 12:10
في كثير من الأحيان، ينتهي اليوم بمشاعر سلبية بين الزوجين بسبب خلاف لم يُحل، خاصة إذا تراكم الحديث عنه طوال اليوم.
ويعتقد كثيرون بأن أفضل حل هو عدم الذهاب إلى الفراش غاضبين، لكن خبراء العلاقات يرون أن هذه القاعدة قد تكون مضللة، بل أحيانا ضارة.
وبهذا الصدد، قالت سامانثا ويتن، أخصائية علم النفس السريري في ماريلاند: "هذا خطأ تماما. ما يحدث غالبا هو أن الزوجين يتشاجران حين يكونان متعبين، وهذا لا يؤدي إلى حل حقيقي".
لماذا لا يجب الإصرار على حل الخلاف قبل النوم؟
الجدال في وقت متأخر من الليل غالبا لا يثمر، خاصة عندما يكون الطرفان في حالة إرهاق أو توتر. ووفقا لما تشير إليه ويتن، فإن النقاش في مثل هذه الظروف يعرّض العلاقة لخطر التوتر الإضافي، وليس الحل. وذكرت مفهوم "هالت"، وهو تذكير نفسي بعدم الدخول في مناقشات جدية أثناء الجوع أو الغضب أو الوحدة أو التعب.
ما الحل؟
رأت سابرينا
رومانوف
، أخصائية علم النفس السريري في
نيويورك
، أن الاعتراف بوجود مشكلة والتوقف قليلا لتحديد وقت مناسب لمناقشتها، غالبا يكون أفضل من فرض حل سريع قبل النوم. وأضافت أن ذلك يمكن أن يتم خلال اليوم التالي أثناء الغداء أو القهوة، في وقت يكون فيه الطرفان أكثر هدوءا واستعدادا للحوار.
وقالت رومانوف: "هذا يتطلب مهارة وثقة بأن شريكك سيعود لمناقشة الأمر لاحقا".
وأوضحت ويتن أن العديد من الأزواج لديهم أحد الطرفين يشعر بأنه لا يستطيع النوم دون حل الخلاف، ما يعكس قلقا وعدم ارتياح. لكن التجنب الكامل ليس حلا أيضا، فالمسألة تحتاج إلى مساحة مؤقتة ثم العودة للحوار في وقت مناسب. الهدف أن يشعر الطرفان بالأمان والطمأنينة، وأن يتفقا على موعد لمناقشة الخلاف، لأن العلاقة أهم من جدال واحد.
نصائح لتجنب الخلافات قبل حدوثها
اقترحت رومانوف أن يحافظ الزوجان على تواصل دوري، حتى عبر مبادرات بسيطة مثل السؤال عن حال الآخر. وهذا يخلق بيئة داعمة ويمنح فرصة لمعالجة الأمور قبل أن تتفاقم.
وعند وجود مشكلة، نصحت باستخدام عبارات تبدأ بـ"أنا"، والتوضيح بشأن الاحتياجات، مع وضع خطة للتعامل معها. وقالت: "التوقيت هو كل شيء في التواصل".
خلاف عائلي ينتهي بمقتل زوجة على يد زوجها في بغداد
12:47 | 2025-08-27
زوج يحرق زوجته وشقيقتها بسبب خلاف عائلي
15:04 | 2025-08-26
6 فوائد لشرب الشاي الأخضر قبل النوم.. هل تعرفها؟
13:48 | 2025-08-25
لا يستطيعون النوم من الكوابيس.. مسلسل كوري يثير الرعب بين المشاهدين
13:34 | 2025-09-17
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
31.24%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
27.64%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
21.34%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.78%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
ناس وناس
منطقة المشتل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-06
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
منفصلة وآمنة.. خطوات لإعداد شبكة "واي فاي" للضيوف
13:39 | 2025-10-06
علامات على سوء صحة الكبد.. احذرها
13:21 | 2025-10-06
اجراء جديد من انستغرام تمنح تحكماً أكبر في المحتوى
12:30 | 2025-10-06
بورشه 911 توربو أس 2026: بين أسطورة الأداء ورفاهية النخبة
04:00 | 2025-10-06
15 ألف شخص وحضور اماراتي رفيع.. فعاليات مثيرة في حفل "الامارات تحب العراق" بدبي
02:12 | 2025-10-06
لماذا يجب عليك تفعيل وضع الطيران في هاتفك؟
11:36 | 2025-10-05
