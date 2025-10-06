اجراء جديد من انستغرام تمنح تحكماً أكبر في المحتوى

وتتيح الميزة الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها أولاً على مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، للمستخدمين الاطلاع على المواضيع والاهتمامات التي تعتقد الخوارزمية أنها تُهمّهم، مع منحهم القدرة على تعديلها بحذف أو إضافة مجالات جديدة، مما يضمن تخصيصاً أفضل للمحتوى الذي يظهر أمامهم.ويأتي هذا التطور تماشياً مع ما ذكره ، رئيس "إنستغرام"، الذي أكد في بيان له، أن تركيز المنصة سينصب في الفترة المقبلة على "الريلز" وخدمات الرسائل كأبرز عوامل للنمو، موضحاً أن الأولوية ستكون لتعزيز تجربة التصفح القائمة على التوصيات بدلاً من الاعتماد فقط على متابعة الحسابات.