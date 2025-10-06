علامات على سوء صحة الكبد.. احذرها

ألم في الظهرقد يكون الاستيقاظ ليلاً مع ألم في الظهر أكثر من مجرد مشكلة في الوضعية. فالكبد يقع مباشرة تحت القفص الصدري من اليمين، وعند التهابه أو تضخُّمه يمكن أن يمتد الألم إلى لوح الكتف أو أعلى الظهر، ويزداد غالباً خلال الاستلقاء ليلاً. إذا لم يتحسَّن الألم بالراحة أو تعديل الجلسة، فيُنصح بفحص وظائف الكبد.اصفرار الجلد أو العينينمن العلامات البارزة أيضاً التي قد تنذر بتضرر الكبد، اصفرار الجلد أو العينين، وهو دليل على تراكم مادة البيليروبين الناتجة عن تكسُّر كريات الدم الحمراء. يرافقه أحياناً بول داكن وبراز فاتح، وهما مؤشِّران قويان على خلل في الكبد، حسب موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.الحكَّة المستمرةعلامة ثالثة على احتمال تضرر الكبد، هي الحكَّة المستمرة دون طفح جلدي؛ إذ يسبب تراكم أملاح الصفراء في الدم تهيُّجاً في الأعصاب الجلدية، فتبدأ الحكة عادة في راحتي اليدين أو باطن القدمين، ثم تنتشر.انتفاخ أو ألم بالبطن غير مبرركما أن انتفاخ أو ألم البطن غير المبرَّر، خصوصاً في الجهة العليا اليمنى، قد يعكس تضخُّم الكبد أو امتلاءه بالسوائل، وقد يتطوَّر في الحالات الشديدة إلى استسقاء بطني (تراكم السوائل).تغيُّر لون البولوأخيراً، تغيُّر لون البول أو البراز مؤشر مهم على إمكانية تضرر الكبد؛ فالبول الداكن جداً يعني زيادة البيليروبين في الدم، في حين يشير البراز الفاتح إلى انسداد تدفُّق الصفراء من الكبد إلى الأمعاء.هذه العلامات مجتمعة أو منفردة تستدعي مراجعة الطبيب سريعاً؛ لأن التدخل المبكر يحمي الكبد من أضرار أكبر.