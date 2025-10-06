نظارة ذكية من ابل بـ 5 ميزات

ويقال إن أبل أوقفت مؤقتًا العمل على الجيل المقبل من سماعات الرأس Vision Pro للتركيز على مشروع النظارات الذكية. وفيما يلي أبرز ما ينتظره المحللون والمُطلعون من هذه النظارات.خيارات تخصيص متعددة: تعتزم أبل أن تجعل نظارتها الذكية ليست مجرد أداة تقنية فحسب، بل قطعة أزياء فاخرة. إذ من المتوقع أن توفر الشركة خيارات متعددة للإطارات والأذرع تسمح بالاختيار الشخصي حسب ذوق المستخدم. المهمة لن تكون سهلة، فالنظارة ستحتاج إلى احتواء مكونات عدة كالبطارية والمعالج والكاميرات، ما قد يقيد مدى نحافتها. ومع ذلك، تنتظر السوق تشكيلة من الألوان والأشكال لتلبية أذواق متنوعة.الاعتماد على سيري: من المرجح أن تضع أبل الاعتماد الأكبر على مساعدها الصوتي سيري كنواة تجربة استخدام النظارة. وتشير التقارير إلى أن النسخة القادمة من سيري، المعاد بناؤها باستخدام نماذج لغوية ضخمة، ستكون أكثر قدرة على الفهم والتفاعل. على سبيل المثال، قد تتمكن النظارة من تفعيل مهام سيري مثل التعرف على ما تشاهده، أو القيام بترجمات فورية، أو تحديد مكان مفاتيحك أو سيارتك، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى وإرسال الرسائل وقراءة الإشعارات.من دون شاشة عرض: لا يتوقع أن تتضمّن النظارة الذكية شاشة عرض مدمجة كما في نظارات Meta Ray-Ban Display، بل ستعتمد على الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتقديم وظائف متقدمة.ميزات متداولة: من الميزات المتوقع أن تجهز بها النظارة التقاط الصور، تسجيل الفيديو، وتشغيل الصوت بما في ذلك الكتب الصوتية والموسيقى، وتقديم الإرشادات، ووصف البيئة المحيطة، والتعرف على النباتات أو المعالم.لا تعمل بمفردها: على الرغم من أن النظارة ستحمل معالجًا خاصًا مستوحى من معالجات ساعة أبل، لكنها لن تعمل بشكل مستقل، بل ستحتاج إلى الاتصال بجهاز آيفون لأداء المهام المعقدة. وهذا التكامل يساعد على توسيع عمر البطارية، إذ يتم تمرير الأعباء الثقيلة إلى الهاتف.موعد الكشف والسعر: تشير الشائعات إلى أن أبل قد النظارات في أواخر 2026، مع إطلاق رسمي في أوائل 2027. ولم يتم الكشف بعد عن تكلفة النظارة، لكن بالمقارنة مع نظارات Meta Ray-Ban التي تبدأ من 380 دولارًا، من المتوقَّع أن يتم تسعيرها بطريقة تنافسية.