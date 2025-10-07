يشمل الجميع.. إنستغرام يطلق جائزة "الخواتم"

وأطلقت المنصة المملوكة لشركة "ميتا" "الخواتم" التي قالت في منشور مدونة إنها تهدف إلى "تكريم أولئك الذين لا يخافون خوض مغامرات إبداعية ويصنعون طريقهم بأسلوبهم الخاص".وشكلت "إنستغرام" لجنة تحكيم مكونة من نخبة من المبدعين، بينهم رئيس المنصة ، والمصمم العالمي ، والممثلة شهيدي، وصانع المحتوى الشهير على " " ماركيز براونلي، حيث قاموا بترشيح واختيار صانعي المحتوى المستحقين للجائزة.وأوضح المنشور أن "هذه الجائزة تمنح للمبدعين الذين لا يشاركون في صناعة الثقافة فحسب، بل يغيرونها، ويتجاوزون الحواجز لتحقيق طموحاتهم".وسيحصل الفائزون الذين لم يكشف عن أسمائهم بعد، على خاتم مادي صممته المصممة غريس بونر، بالإضافة إلى خاتم رقمي يزين ملفاتهم الشخصية على المنصة.وسيظهر خاتم ذهبي حول صورة الملف الشخصي للفائزين عند نشرهم "قصة" على "إنستغرام"، مع منحهم صلاحية تخصيص لون خلفية الملف الشخصي وتعديل شكل زر "الإعجاب".وبهذا الصدد، علق براونلي لشبكة "سي إن بي سي" قائلا: "يتعلق الأمر بشكل أكبر بمنح تميز مرئي وحافز يشجع المستخدمين على السعي للحصول على اعتراف متقدم ومتميز".وتشبه جائزة الخاتم الجديدة "جوائز اليوتيوب لصانعي المحتوى" التي تمنح لوحات فضية وذهبية وماسية وفقا لعدد المشتركين في القناة.ويأتي إطلاق نظام التكريم الجديد بعد توقف "ميتا" عن برنامج "مكافآت الريلز" في 2023، الذي كان يدفع لصانعي المحتوى مقابل مشاهدات مقاطع الفيديو القصيرة.وأوضح متحدث باسم الشركة لموقع "بزنس إنسايدر" آنذاك أن القرار يأتي في إطار "الاستثمار في حزمة من حلول تحقيق الدخل لمساعدة المبدعين على كسب تدفقات دخل مستقرة".وأضاف المتحدث: "ما يزال بإمكان المبدعين تحقيق الدخل مباشرة من خلال ميتا، وعبر دعم المتابعين والشراكات التجارية، حيث شهدت جميع هذه المجالات تقدما ملحوظا خلال العام الماضي".يذكر أن منصات منافسة مثل "يوتيوب" و" " تواصل تقديم برامج مكافآت نقدية، حيث يدفع "برنامج مكافآت صانعي المحتوى" في "تيك توك" مقابل نشر "محتوى أصلي عالي الجودة"، بينما يسمح "برنامج الشراكة" في "يوتيوب" للمبدعين تحقيق الدخل من محتواهم، حيث أعلنت المنصة عن دفع أكثر من 70 مليار دولار لصانعي المحتوى خلال السنوات الثلاث الماضية.